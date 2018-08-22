Одумался: тоболяк вернул своих детей после исправительных работ

После привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ мужчина устроился на работу, кардинально изменил образ жизни и теперь воспитывает родных детей самостоятельно.

Исполнительное производство о взыскании с 57-летнего мужчины задолженности по алиментным платежам в пользу Центра содействия семейному устройству и сопровождению приемных семей города Тобольска было возбуждено в УФССП России по Тюменской области. Сумма долга составила 200 000 рублей.

«После распада семьи заботу о троих детях взяли на себя органы опеки, мужчина не оказывал детям никакой помощи, работая неофициально скрывал свои доходы, в свою очередь мать, спустя некоторое время переложила обязанность по воспитанию детей на государство. С целью исполнения требований исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель привлек должника к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), однако отец не спешил с выплатами, в связи с чем дознаватели Управления возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ за злостное уклонение от выплат алиментов. Суд назначил должнику наказание в виде 5 месяцев исправительных работ», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Трудовые будни и новый коллектив оказали положительное влияние на гражданина, по истечению назначенного срока мужчина изменил свою жизнь: официально трудоустроился, после чего обратился в органы опеки и сумел вернуть детей. Теперь дети вернулись домой, а многодетный отец успешно справляется с воспитанием дочерей и сына.