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Одумался: тоболяк вернул своих детей после исправительных работ
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Одумался: тоболяк вернул своих детей после исправительных работ 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
После привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ мужчина устроился на работу, кардинально изменил образ жизни и теперь воспитывает родных детей самостоятельно.
Исполнительное производство о взыскании с 57-летнего мужчины задолженности по алиментным платежам в пользу Центра содействия семейному устройству и сопровождению приемных семей города Тобольска было возбуждено в УФССП России по Тюменской области. Сумма долга составила 200 000 рублей.
«После распада семьи заботу о троих детях взяли на себя органы опеки, мужчина не оказывал детям никакой помощи, работая неофициально скрывал свои доходы, в свою очередь мать, спустя некоторое время переложила обязанность по воспитанию детей на государство. С целью исполнения требований исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель привлек должника к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), однако отец не спешил с выплатами, в связи с чем дознаватели Управления возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ за злостное уклонение от выплат алиментов. Суд назначил должнику наказание в виде 5 месяцев исправительных работ», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
Трудовые будни и новый коллектив оказали положительное влияние на гражданина, по истечению назначенного срока мужчина изменил свою жизнь: официально трудоустроился, после чего обратился в органы опеки и сумел вернуть детей. Теперь дети вернулись домой, а многодетный отец успешно справляется с воспитанием дочерей и сына.
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