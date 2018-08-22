Пять вещей, которые не пригодятся в школе, но вы всё равно их купите

Хочется, чтобы в школе ваш ребенок был самыми красивым и подготовленным. Поэтому родители без сомнений покупают всё, что считают необходимым для учёбы. Но так ли необходимы эти вещи на самом деле? Ivbg.ru рассказывает, без каких атрибутов школьник вполне спокойно сможет обойтись во время своего обучения.

Пиджак от школьной формы — это совершенно ненужная и неудобная вещь. Он сковывает движения ребенка, считают мамы школьников.

Также по-мнению родителей, пиджак вполне можно заменить на удобный свитер, кардиган или жилетку.

Еще одна вещь, которая вряд ли пригодится юному ученику — это словари и энциклопедии. У кого-то до сих пор хранятся дома толковый словарь Ожегова и несколько томов Большой советской энциклопедии. Да и в наше время гораздо удобнее и быстрее можно найти ответ на любой вопрос в интернете. Так что необходимость новые приобретать ребенку бумажные источники информации отпадает.

"У нас авантовская серия есть вся, но вот только для всяких рефератов ребенок почему-то предпочитает интернет. Она не готовые рефераты скачивает, но информацию все равно ищет в сети. Поэтому вы еще подумайте, будет ли ребенок пользоваться всеми этими энциклопедиями. Это в наши времена, когда ничего не было, такие издания были сказкой, а сейчас столько более удобных источников информации", — поделилась на форуме своим опытом одна из пользователей сети.

Многие родители также борются с соблазном купить своему ребенку-школьнику глобус. Его тоже сможет заменить интернет. Для современных школьников он скорее игрушка, чем источник знаний. Но его можно купить как декоративный аксессуар детской. Сейчас глобусы выпускают с подсветкой — альтернатива ночнику. Его стоимость 850 -1500 рублей.

Порой учителя начальной школы для работы на уроке труда требуют купить фартук и нарукавники. Однако дети обходятся вполне прекрасно и без этой экипировки. В итоге — 300-500 рублей на ветер. Но если форма для труда всё-таки понадобятся, то вы можете сшить её своими руками — это будет и дешевле, и со своим уникальным дизайном.

Среди принадлежностей, которая вряд ли понадобится школьнику есть и чертежная готовальня. Из набора чертежных инструментов, максимум, что пригодится школьнику, так это циркуль и транспортир. Которые, кстати, лучше купить отдельно. Готовальня стоит в районе 700-1000 рублей, а циркуль и транспортир не более 100 рублей в совокупности.

"Циркуль нужен и транспортир. Ломаются и теряются в самый неподходящий момент. Советую хотя бы два экземпляра иметь на запас", — написал в интернете о своем опыте родитель ребенка, учащегося в начальной школе.

Конечно, родители сами в праве решать, покупать своим детям вышеперечисленные вещи или нет. Но, все-таки, большинство юных учеников не нуждаются в этих принадлежностях. На сэкономленные деньги можно купить своему чаду что-нибудь, что ребенок действительно хочет и чему будет рад.