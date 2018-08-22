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Британская мама показала, что могут сделать с домом три девочки за 10 минут (видео)
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Британская мама показала, что могут сделать с домом три девочки за 10 минут (видео) 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Британка Эмма Хоуз, мама трех дочек-погодок, поделилась в социальных сетях видео, которое она сняла после того, как вернулась в комнату, где всего на 10 минут оставила без присмотра своих детей. Пока мама закладывала белье в стиральную машину, девочки ухитрились измазать краской все стены в ванной и в коридоре. Они также покрасили самую маленькую из трех сестер в ярко-фиолетовый цвет и разлили по полу коричневую краску.
После тщетных попыток самостоятельно отмыть комнаты, женщине пришлось вызвать специальную клининговую службу. Вызов обошелся семье в сто фунтов.
Описывая произошедшее, Эмма говорит, что была настолько шокирована увиденным, что буквально заплакала. Это сейчас, после того, как погром исправлен, она может с улыбкой показывать фотографии и видео инцидента, а в первый момент она просто не знала, что делать.
Женщина объяснила, что краску девочки достали из-под кровати, когда полезли за укатившейся бутылочкой.
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