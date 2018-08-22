Топ книг для родителей по воспитанию детей

Родители и так и этак лезут из кожи вон, чтобы воспитать детей здоровыми, счастливыми и желательно самыми лучшими. Они вечно во всем сомневаются, рефлексируют и стараются быть идеальными мамами/папами. Но потом вдруг оказывается, что опять все неправильно сделали, и бег по замкнутому кругу продолжается. Издательство «Самокат» предлагает родителям в нелегкий жизненный момент сделать паузу и почитать, что по воспитанию ребенка советуют умные люди…

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Анастасия Изюмская, Анна Куусмаа. Мама на нуле

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Молодая мама виновата со всех сторон, что бы она ни сделала. Она бесконечно наносит ребенку психологические травмы, допускает фатальные ошибки, и при этом как-то само собой выходит, что она должна уметь все сама, одна, днем и ночью. Несложная истина о том, что нужно уметь пополнять ресурс, на поверку оказывается сложной наукой. Ведь легко сказать «умей расслабиться»! А как? В этой книге собраны родительские истории мам (и пап!), практические рекомендации, как найти для себя время, советы по сну и питанию, полезные ресурсы, тесты, тренинги и еще много всего для того, чтобы не допустить выгорания и уметь поддержать себя в хорошей форме.

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Семейный психолог Екатерина Мурашова выпускает уже не первую книгу историй из своей практики. На этот раз она хочет поговорить с нами о конфликте интересов. О родителях, которые обнаруживают, что хотят сделать как лучше и все-таки продолжают жить по условиям своей взрослой игры. Как вам такая ситуация: родители без устали занимаются ребенком, находят ему развлечения, водят в кружки, «подгоняют» креативных друзей. А потом оказывается, что человек не собирается ничего делать. Не может, не хочет и не умеет. Еще бедствие — эмоционально тонкий ребенок. Слова не скажи, не так посмотришь — травма. Из объяснений понятно только то, что выделывается. Так или нет? Или вот: человек хочет быть центром внимания, но почему-то на внимание реагирует агрессивно. Что делать? Здесь не будет мотивирующих фокусов, игр и тестов. Не будет и советов. Будут истории и, пожалуй, дискуссия. И если ставить вопрос, чему учит своих читателей сама Екатерина Мурашова, то ответ будет таким: самостоятельности чувств и мыслей.

Андре Летрия, Рикарду Энрикеш. Театральный словарь с историями и заданиями

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Словарь «Театр» — необычный словарь! Представьте, что вам 12-14 лет. Что вы не очень представляете себе окружающий мир, хотя очень этого хотите. Вы и себя-то не очень представляете, хотя тоже очень этого хотите. Жизнь кажется пустой и скучной, несмотря на то, что вас обуревают очень сложные и непонятные эмоции. Вы пытаетесь их назвать, но не знаете, как. А вот ответы найдутся, например, в статьях ПРОТАГОНИСТ (то есть главный герой), АМПЛУА, ВРЕМЯ. Так что это за роль, которую играете лично вы в жизни? Главная она или второстепенная? Совпадает ли характер вашей роли с вашими собственными представлениями о себе? А время — устраивает ли вас время, в которое вы живете? Может быть, вы представляете себя героем другого времени? Или задание: разыграть с друзьями этюд на тему пьесы «Привидения». (Не волнуйтесь, ЭТЮД в списке тоже есть.) Чем призраки будут отличаться от обычных людей? То, что кажется информацией для начинающего актера, оказывается… информацией для любого подростка. А еще почти в каждой статье можно найти подсказки, советы или упражнения для развития актерских навыков, а на специальных разворотах — мастер-классы по изготовлению маски, декорации, кукол, грим.

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Кажется, что мир сильно изменился с далеких тридцатых годов двадцатого века — времени, когда талантливый воспитатель Януш Корчак писал свои книги, работал в интернатах, разрабатывал принципы бережного подхода к детству. Но стоит перечитать его статьи, как становится очевидно, что многое, сказанное им, вне времени. Это действительно правила жизни, надежный фундамент, на котором можно строить свою систему воспитания и отношений с детьми. А вот в повести «Когда я опять стану маленьким» Корчак обыгрывает на самом себе ситуации из того самого «беззаботного детства». Оказывается, что быть ребенком — это вовсе не счастливо жить на всем готовом. Это постоянные обстоятельства, о которых еще недавно не подозревал. Готовность принимать решения без умения и опыта. К тому, что каждый день мир требует от тебя сделать то, чего ты не умеешь и не знал, что кому-то что-то должен. Вообще к тому, что тебя окружает большой мир и вечно чего-то требует. Оказывается, быть взрослым проще. Хотя бы потому, что готов, привык, знаешь правила игры. Сказку о беззаботном детстве явно придумали взрослые, которые забыли, как были детьми.

Екатерина Мурашова. Любить или воспитывать?

frekenbooks.ru/collection/all/product/lyubit-ili-vospityvat-3-e-izd Легко обвинять родителей. Особенно стараются тут взрослые дети. Почти каждый родитель подростка проходит через обвинения во всех бедах и несчастьях своего отпрыска. Но если такой разговор состоялся — прекрасно. Это начало решения проблем. На этом пути еще предстоит постараться, да и сами попытки понять друг друга — дело нелегкое, ведь взрослые на самом деле — те же выросшие дети. Только с годами все беды, обиды, неотвеченные вопросы так сильно пустили корни, что стало сложно отличить личное от остального. Поэтому нам так тяжело воспринять собственного ребенка, когда выясняется, что он не похож на нас. И даже частенько не собирается быть похожим! Оказывается, мы не одиноки со своими проблемами! Оказывается — та-дам! — так или почти так у всех! А найти похожие истории — совсем как части пазла — и собрать из них целое, очень напоминающее нашу историю, поможет книга практикующего семейного психолога Екатерины Мурашовой, в которой специалист рассказывает и показывает, как решаются самые разные семейные проблемы. Да, они решаются. Фотографии предоставлены издательским домом «Самокат».