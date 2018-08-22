57-летний Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз

Девушка Эдди Мерфи модель Пейдж Бутчер снова беременна.

Эдди Мерфи скоро в 10-й раз станет отцом. Его возлюбленная 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер снова беременна. На днях будущую маму папарацци подловили во время прогулки. Скрыть сильно округлившийся живот у модели уже не получается. А, значит, ребенок появится уже совсем скоро. Для Пейдж малыш станет вторым: от Эдди она усе воспитывает 20-летнюю дочь Иззи Уну. А вот у Мерфи есть еще восемь детей: пятерых от экс-супруги Николь Мерфи и троих от других женщин, в числе которых экс-солистка Spice Girls Мел Би.

Напомним, с Пейдж Бутчер актер встречается уже шесть лет. Но даже совместная дочь не заставила Эдди отвести модель под венец. Быть может, второй ребенок изменит его отношения к этому вопросу?

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Фото:Global Look Press