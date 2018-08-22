Венсан Кассель и Тина Кунаки снялись обнаженными и заявили, что хотят ребенка

После расставания с Моникой Беллучи в 2013 году секс-символ французского кино Венсан Кассель не был замечен в серьезных отношениях. И когда в его жизни появилась 21-летняя модель Тина Кунаки, многие сочли, что у актера настал период «седина в бороду, бес в ребро». Но оказалось, что он по уши влюблен, собирается жениться и даже завести ребенка!

Без пяти минут супруги появились на обложке итальянского Vanity Fair и рассказали об истории своего знакомства и развитии отношений. Так, о разнице в возрасте — а это 30 лет! — Венсан говорит так: «Я даже не рассчитывал встретить кого-то, это произошло внезапно. Мы не выбираем тех, в кого влюбляемся. Я не знал, сколько Тине лет, когда встретил ее. Удивился, когда узнал». Он добавляет, что, узнав о возрасте, сразу же встретился с ее отцом, чтобы убедиться, что тот будет не против их общения.

О том, что свадьбе быть, рассказала сама Тина. «Когда он спросил, выйду ли я за него замуж, он буквально застал меня врасплох. Мы никогда не обсуждали это ранее», — призналась она. Тем не менее, по словам влюбленных, которые начали встречаться всего год назад, сейчас они планируют полноценную семью и детей.