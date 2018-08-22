Ещё
Венсан Кассель и Тина Кунаки снялись обнаженными и заявили, что хотят ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венсан Кассель и Тина Кунаки снялись обнаженными и заявили, что хотят ребенка 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
После расставания с Моникой Беллучи в 2013 году секс-символ французского кино Венсан Кассель не был замечен в серьезных отношениях. И когда в его жизни появилась 21-летняя модель Тина Кунаки, многие сочли, что у актера настал период «седина в бороду, бес в ребро». Но оказалось, что он по уши влюблен, собирается жениться и даже завести ребенка!
Без пяти минут супруги появились на обложке итальянского Vanity Fair и рассказали об истории своего знакомства и развитии отношений. Так, о разнице в возрасте — а это 30 лет! — Венсан говорит так: «Я даже не рассчитывал встретить кого-то, это произошло внезапно. Мы не выбираем тех, в кого влюбляемся. Я не знал, сколько Тине лет, когда встретил ее. Удивился, когда узнал». Он добавляет, что, узнав о возрасте, сразу же встретился с ее отцом, чтобы убедиться, что тот будет не против их общения.
О том, что свадьбе быть, рассказала сама Тина. «Когда он спросил, выйду ли я за него замуж, он буквально застал меня врасплох. Мы никогда не обсуждали это ранее», — призналась она. Тем не менее, по словам влюбленных, которые начали встречаться всего год назад, сейчас они планируют полноценную семью и детей.
Напомним, что Кассель уже является отцом двоих дочерей, которых ему родила Моника Беллуччи (они были вместе 17 лет) — Деве уже 14, а Леони 8.
Я Покупаю: последние новости
Самые сексуальные купальники по версии мужчин Крепкий тыл: простые способы сделать попу гладкой, красивой и упругой Уродливо или красиво? Звезды выбирают очень странный цвет одежды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире30
Как выглядели доисторические красотки
Кристина Орбакайте становится копией Пугачевой8
Виталина появилась с молодым любовником64
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки32
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
05:41
Знаменитости, столкнувшиеся с привидениями
Звёзды Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение