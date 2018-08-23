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Под Санкт-Петербургом отчим сварил годовалого ребенка
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Под Санкт-Петербургом отчим сварил годовалого ребенка 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
ЧП произошел два дня назад в поселке Парголово. 25-летний мужчина во время присмотра за сыном своей сожительницы поместил годовалого ребенка в ванну и включил горячую воду, после чего ушел по своим делам.
Как сообщает ВладТайм, в результате малыш получил сильные ожоги и повреждение головы. В отношении парня решается вопрос об избрании меры пресечения. Ребенок сейчас находится в больнице.
По факту случившегося открыто уголовное дело.
Ранее «СП» писала, что 11-месячная малышка была экстренно госпитализирована на Сахалине с многочисленными ножевыми ранениями.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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