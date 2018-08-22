Цветы жизни. «АиФ — доброе сердце» может помочь ребенку

Каждый сентябрь мы отпускаем своих детей ещё на шаг дальше от себя. Заплетаем банты в косы, утюжим складки на форменных брюках, покупаем самый красивый букет, плачем, растрогавшись, на линейке и молча просим про себя: пятёрок, друзей, чтобы поступил, чтобы не болел, чтобы всё сложилось — в той жизни, в которую мы однажды отпустим их совсем.

Жизни, в которой так важен будет пример, когда-то поданный взрослыми. Важными будут уроки сострадания и умения даже на своём празднике помнить о тех, кому сейчас не везёт. Важным будет общее дело, которое цементирует отношения внутри семьи не хуже праздничного торта. Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» приглашает всех мам и пап, уже отложивших деньги на букет к 1 сентября, всех бабушек и дедушек, вырастивших самые красивые гладиолусы на дачных грядках, и всех учеников российских школ, которые вот-вот пойдут в очередной класс, присоединиться к акции «Цветы жизни» и в день знаний подарить любимому учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства передать для тяжелобольных детей — подопечных фонда, родители которых не могут самостоятельно оплатить их лечение.

В акции уже принимают участие школы 25 регионов России! Крым, Осетия, Чувашия, Костромская область, Алтайский край… У нас в Кемеровской области в срочной помощи нуждается семилетний Герман Лебедев.

Бессонная бесконечность

Герман не спит. Только закроет глаза, сразу начинается атака эпилептических приступов. Иногда по двое суток малыш не может отключиться и отдохнуть… И ведь такая «бессонница» — не единственная проблема. После рождения Герман попал в реанимацию, после которой маме сказали, что сын безнадёжен. Но родители не опустили руки, и мальчик начал потихоньку развиваться.

Ещё несколько лет назад он ходил около опоры, говорил «мама»… Но неправильно подобранное противосудорожное лекарство свело все успехи на нет: Герман стал сонливым (хотя и не мог заснуть), перестал вставать у опоры, участились приступы…

И вот Герман уже не Герман, а «овощ», как пишет его мама, без следа хотя бы какой-либо эмоции на лице… Когда лекарство отменили, Герман смог научиться заново садиться, есть сидя, держать игрушку, но вернуться на прежний уровень развития не смог, и до сих пор ему не могут подобрать нужный препарат для купирования приступов.

Пусть Герман отдохнёт

Надежда забрезжила в виде синтетического гормона, лекарственного препарата «Синактен Депо», который, врачи верят, поможет сладить с синдромом ESES, электрической активностью, которая не даёт Герману спать. Пока мы с вами спим, маленький мальчишка бдит в темноте, теряя последние силы для роста и развития.

Каждой присоединившейся к всероссийской акции школе фонд «АиФ. Доброе сердце» высылает буклет с историями и фотографиями подопечных школьного возраста, и пусть дети сами решат, кому из нуждающихся в срочном лечении сверстников помочь. Пусть это будет день самых важных знаний — Человека о Человеке. День, когда мы учим детей добру.

На покупку лекарственного препарата «Синактен Депо» для юного Германа требуется 51600 рублей. Это лекарство избавит мальчика от эпилептических приступов и бесконечных бессонных ночей.