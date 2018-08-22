Анна Седокова рассказала, как отдыхает одна с тремя детьми в Греции

Певица призналась, что времени на себя у нее не остается.

Многодетная мама Анна Седокова проводит долгожданный отпуск в Греции вместе детьми. Певица счастлива, что две ее девочки и сын Гектор рядом с ней. Однако, звездная мама признается, что такой отдых — не простое дело. Но Анна Седокова никогда бы не променяла его на другой. Многие подписчицы певицы откликнулись на крик души звездной мамы, поскольку сами бывали в такой ситуации.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

21 Авг 2018 в 10:30 PDT В целом, для того, чтобы осуществить этот прыжок, мне понадобилось отвлечь трех детей другими делами и это удалось на целые 14 секунд видео.) Меня часто спрашивают, как отдыхать с тремя детками. Отвечаю — тебе никак 😂 Нужно понимать, что книжку почитать не удастся. Красивых снимков будет не много и все трое постоянно будут разные желания, тем более с моей разницей в возрасте 6 лет. Сегодня утром, я психанула и завела правило, что старшие собирают младших,

— откровенно рассказала Анна Седокова.

«Алина ответственна за игрушки Моники на пляже, а Мо — за Гектора. Вышло не очень, но все хотя бы поняли меня лучше 😂А еще, я поняла, что завтра встану часов в 5 утра и буду делать все, что запланировала на отдыхе: медитировать, заниматься йогой, настраиваться на осень, строить планы на будущее, писать книгу, писать новую колонку, качать пресс… У меня будет целых 2 часа, а это — бесконечность)) Но, знаете, это все же самый счастливый отдых в моей жизни, хоть и с полным отсутствием планов ❤️», — призналась певица.

Поклонники с пониманием отнеслись к ситуации Анны Седоковой. Многие подписчицы вспомнили свой опыт отдыха с детьми и согласились с певицей, что это очень тяжелое мероприятие. «Согласна! У меня их тоже трое. Но, несмотря на то, что двое уже великовозрастные детины, мама всегда в напряжении, когда эти дети где-то одни отдыхают 😁», «Как я Вас понимаю…ситуация аналогичная..с двумя ураганами три недели „отдыха“ на море…», «Я провела с двумя 3 недели на море, и я поняла, что это не отдых вовсе. Это еще та работа, развлекать детвору. Особенно, когда два мальчугана-ураганы🤪», «Повеселил пост)) такой искренний и душевный) у меня двое и я одна. Поэтому решила, что в отпуск полетим уже, когда без стресса смогу отдохнуть, я чувствую, что одна не справлюсь😭🙈 но видя вас, думаю, надо попробовать с детишками все же👍😁», «Я сама мамочка двоих детей. ! И поэтому лайк❤️ Сама все пытаюсь успеть, и книгу написать, и детьми заняться, и спорт, и бизнес, и встречи, и саморазвитие, и путешествия, и учеба, и мужчину найти достойного… 🙏», — отреагировала аудитория на откровенный пост Анны Седоковой.

Кстати, недавно многодетная мама давала полезные советы о том, как путешествовать с ребенком в поезде. Звезда составила целый список вещей, которые нужно взять с собой.

Публикация от @wwsedokova

18 Июл 2018 в 6:26 PDT Во-первых, звезда посоветовала обязательно брать с собой дезинфицирующие средства и влажные салфетки. Ими лучше пользоваться время от времени, поскольку в вагоне часто бывает достаточно много пыли и грязи для ребенка. Также этими средствами стоит сразу обработать стол, ручки и другие предметы в вагоне, которых чаще всего будет касаться малыш во время поездки.

Во-вторых, для самых маленьких, нужно не забыть запас подгузников. Ребенку же постарше стоит взять с собой горшок. Он может пригодиться во время длинных остановок. К сожалению, еще не во всех поездах установлены биотуалеты, которыми разрешено пользоваться всегда.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

18 Июл 2018 в 1:50 PDT В-третьих, певица вспомнила о малышах, которые питаются молоком мамы. По ее словам, для таких детей нужно брать кипяченную или очищенную воду из дома и не пользоваться той, что предлагает поезд: «Несмотря на то, что вагоны оснащены бойлерами, вода в них не кипятится, а нагревается».

В-четвертых, Анна посоветовала покормить малыша не позже, чем за 2-3 часа до поездки. Иначе ребенка может укачать.

В-пятых, звезда предложила брать с собой яркую книжку, набор для рисования, небольшие пазлы или планшет. Тогда мама будет всегда знать, чем занять заскучавшего ребенка.

Ну и в-шестых, Анна напомнила родителям про детскую аптечку. Звезда считает ее обязательным элементом дорожного багажа. В нее Анна посоветовала положить жаропонижающие и обезболивающие средства, препараты от кишечных расстройств, средства от простуды и насморка, антисептические средства, бинт, ватные диски и пластыри.

Напомним, всего у Анны Седоковой трое детей. Со старшей дочкой Алиной и младшим сыном Гектором, который появился на свет 8 апреля прошлого года, звезда с недавнего времени живет в России. Алина появилась на свет в браке с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем . А отцом Гектора стал бизнесмен Артем Комаров , с которым Анна рассталась вскоре после родов, признавшись, что буквально сбежала из-под венца. Среднюю, Монику, звезда родила в браке с бизнесменом Максимом Чернявским . Он не дал разрешения Анне увезти дочь в Россию. Поэтому девочка сейчас живет и учится в США, а Анна, согласно недавно принятому соглашению, сможет забирать дочь на каникулы.

Лучшее, что я создала. Моя самая большая награда. Моя самая большая любовь. АЛИНА. МОНИКА. ГЕКТОР. #навсегдавместе #неделимы ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

20 Дек 2017 в 4:32 PST Кстати, в июле звездная мама трогательно поздравляла Монику с днем рождения. Девочке исполнилось 7 лет.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

19 Июл 2018 в 3:00 PDT С Днем Рождения, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима!

— поздравила свою девочку Анна Седокова.

«7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью! А она научила любить моя! И никогда не сдаваться. Бороться за самое важное и никогда не вешать нос! И сейчас, пройдя самый трудный период в жизни, и обнимая ее, я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни! ЛЮБОВЬ всегда побеждает! Злость, обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна!», — поделилась певица своей радостью с подписчиками.

Певица уже давно перестала выкладывать в соцсети фото Моники. И причина не только в том, что звезда не могла увидеться с дочерью. Отец Моники против такой публичности. Подписчики Анны надеялись, что в честь дня рождения девочки ее папа смилуется. «Поздравляю вас и Монику! Успеха, счастья, здоровья!🎉🎉🎉💐💐💐🎊🎊🎊», «От всей души поздравляю Монику ❤️❤️❤️ желаю всего самого наилучшего❤️ Анечка, все будет хорошо❤️», «С Днем Рождения Ангелочка вашего!Пусть будет здорова и счастлива, где бы не была. Главное с мамой рядом, если возможно 🙏🙏🙏», «С днем рождения малышку Монику. Пусть растет здоровой счастливой, пусть у нее в жизни будет только белая полоса а если и проскочит чёрная то что бы она ее и не заметила. Путь растёт и радует маму и папу. Всего ей самого хорошего и лучшего», — написали поклонники Анны Седоковой.

К сожалению, увидеть на фото или видео главную виновницу праздника не удалось. Всему виной недавний судебный спор между родителями за опеку над Моникой, который прошел в США. По просьбе отца девочки бизнесмена Максима Чернявского Анне запрещено делиться в соцсетях какими-либо фотографиями Моники. Учитывая, что и сам Максим с момента судебного спора не показывает новые снимки девочки, возможно, этот запрет касается и его.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

21 Окт 2017 в 5:18 PDT Фото: Instagram @annasedokova