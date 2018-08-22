Как научить ребенка ползать

Ребенок растет, осваивает пространство и учится новому. Вот только вчера начал переворачиваться, оглянуться не успели — уже сидит, еще чуть времени прошло — пополз. А там скоро встал и пошел. А у кого-то вначале пополз, а потом уже сел. А некоторые малыши вообще вначале встают, а потом ползут. Все очень индивидуально. Но если малыш не освоил ползание вообще, то лучше озадачиться и помочь ему научиться. Именно в ползании укрепляются мышцы спины, шеи, рук и ног. Ведь совсем скоро он встанет и пойдет, и лучше будет это сделать с подготовленным мышечным каркасом. О том, как помочь ребенку правильно начать ползать, мы и поговорим в этой статье.

Когда ребенок начинает ползать

Начиная разговор о ползании, первым делом нужно озвучить сроки. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), ребенок может начать ползать в промежутке между 5 и 9 месяцами. Если ребенок пополз позже, то до 13 месяцев это не считается отставанием в развитии. Вначале, иногда после 4 месяцев, ребенок ползает на животе, после 6 месяцев начинает передвигаться на четвереньках. Если ребенок рано пополз — это говорит о его хорошем физическом развитии. Главное — не пропустить этот важный в формировании ребенка этап. Таблица развития двигательных навыков ребенка по месяцам

Возраст

Физическое развитие

1 месяц

Ребенок учится держать головку, укрепляются мышцы спины и шеи.

2 месяца

Поднимая голову, ребенок может некоторое время ее удерживать. Движения конечностей все более скоординированы.

3 месяца

Не только держит голову, но и поворачивает ее в стороны. Переворачивается на бочок. Лежа на животике опирается на локти.

4 месяца

Переворачивается на животик. Может опираться на вытянутые руки, приподнимая тело. Ползает на животе, иногда может уже появиться ползание по-пластунски.

5 месяцев

Пытается сидеть, опираясь на ручки. Пытается вставать на четвереньки.

6 месяцев

Встает на четвереньки, пытается ползать на расстояния, но пока на животе. Пытается сидеть, опираясь на ручки.

7-9 месяцев

Сидит без опоры на руки, держит равновесие. Начинает вставать у опоры. Многие дети к этому времени уже ползают на четвереньках.

Влияние ползания на развитие ребенка

Многие родители, чьи малыши пропустили период передвижения ползком, с гордостью говорят о том, что их ребенок сразу встал и пошел. Доктор Комаровский говорит, что если ребенок сам не пополз, то его следует научить, даже если он уже сам встал и пошел. Стадию ползания ни в коем случае нельзя пропускать, ведь именно ползая ребенок укрепляет спину для последующих нагрузок на позвоночник. Польза от передвижения ползком:

укрепление мышц спины, шеи, рук и ног;

формирование здорового позвоночного столба;

развитие координации движений;

синхронизация движений;

развитие ориентации в пространстве;

развитие равновесия;

работа обоих полушарий головного мозга;

развитие интеллекта и психоэмоциональной сферы.

Как ребенок начинает ползать

Специалисты говорят, что каждый ребенок начинает ползать по-своему, это очень индивидуально, и подгонять малыша под одну гребенку бессмысленно. Но есть некоторые общие принципы: по-пластунски — малыш ползает, лежа на животе. Обычно это происходит между переворачиванием и непосредственно ползанием на четвереньках; перекатывание — обычно так передвигаются либо до ползания на четвереньках, либо маленькие лентяи. Если перекатывание затянулось, нужно прибегнуть к общему массажу, обычно это помогает перейти к следующей стадии ползания; скачкообразное ползание — малыш раскачивается, стоя на четвереньках, и делает бросок вперед. Такие скачки могут быть небезопасны, нужно внимательно следить за ребенком, а лучше научить его правильно ползать; задний ход — некоторые дети ползут не вперед, а назад. Ничего ужасного в этом нет, и оснований для тревоги тоже нет; сидя — иногда встречается такой оригинальный способ передвижения: малыш сидит на попе, подогнув одну ногу под себя, и, отталкиваясь другой, очень быстро перемещается по комнате; ползание на четвереньках — классический способ, к которому в итоге приходят все малыши. Спина должна быть прямой, руки и ноги двигаются синхронно.

Как научить ребенка ползать

Если малыш не выказывает интереса к ползанию, ленится или, наоборот, стремится пропустить этот этап и сразу встать или пойти, ему нужно помочь. Перед занятиями нужно провести предварительную подготовку. Подготовка к занятиям Лучший способ понять, насколько будет удобно ползать вашему ребенку, — самому лечь на пол и оглядеться — с позиции малыша сразу станут видны все опасности. Перед началом занятий нужно учесть несколько факторов:

ровная поверхность, в идеале — пол, твердый и ровный, покрытый ковром или плотным одеялом;

пространство — места должно быть достаточно для перемещения, в кроватке или манеже сложно начать ползать из-за их тесноты;

температурный режим — в комнате не должно быть сквозняков, температура воздуха 18-20 градусов;

одежда — удобная, не стесняющая движений, лучше из натуральных тканей;

стимул — если малыша заинтересовать интересной игрушкой, процесс пойдет быстрее;

безопасность — отсутствие острых углов, закрытые провода и розетки, отсутствие доступа к еде и бытовой химии;

неустойчивые предметы — проследите, чтобы на малыша ничего не могло свалиться;

чистота — вокруг должно быть чисто, но добиваться стерильности не стоит;

высота — если ребенок ползает не на полу, позаботьтесь о том, чтобы он не упал.

Разогревающий массаж Перед началом занятий нужно обязательно разогреть мышцы малыша. Это можно делать при помощи разогревающего массажа. Иногда такой массаж применяют для стимуляции двигательной активности у вялых, ленящихся малышей. Выполнять массаж лучше через час после кормления, и не позже, чем за час до него, длится процедура 10-15 минут:

поглаживание ручек — от кисти к предплечью, поглаживая круговыми движениями внешнюю и внутреннюю поверхность руки — 6-8 раз;

поглаживание ножек — от стопы к бедру, поглаживая круговыми движениями внешнюю и внутреннюю поверхность ноги — 6-8 раз;

поглаживание спинки — сверху вниз и обратно, поглаживать мягкими движениями — 6-8 раз;

пощипывание — пощипывать можно животик вокруг пупка, ягодицы.

Разминка Для стимуляции двигательной активности можно сделать небольшую разминку:

скрещивания — скрещивать ручки малыша на уровне груди — 6-8 раз;

сгибания — сгибать и разгибать ручки и ножки — 6-8 раз;

поворачивать со спинки на животик — в обе стороны — 3-4 раза;

присаживания — подтягивать малыша за ручки из положения лежа, под углом в 45 градусов — 3-4 раза.

Упражнения для обучения ползанию Есть несколько общих принципов при обучении малыша ползанию: стимул — положите недалеко от ребенка красивую интересную игрушку, заинтересуйте его ею, выложите малыша на животик, он сразу обопрется на ручки, слегка согните его ножки в коленках так, чтобы сомкнутые стопы упирались вам в ладонь, и плотно прижмите ее к ступням и слегка подтолкните их; валик — используется для того, чтобы он научился опираться на ручки. Подложите его под грудь малыша, чтобы он вынужден был привстать. Если валик разместить вдоль и положить на него сверху малыша, он свесит ножки по бокам от валика. В таком положении можно тренировать упор ножками; пример — ползающие вокруг малыши — хороший пример для подражания, малыш быстрее овладеет новым навыком в компании таких же карапузов. Если нет возможности вывести ребенка в общество — ползайте вместе с ним, мамин или папин пример тоже может подстегнуть малыша; преграды — ребенку будет интересно преодолевать препятствия — небольшие валики из одеял и пеленок, туннель из стульев, горки из подушек; похвала — обязательно хвалите малыша, показывайте ему вашу радость. Видео о том, как научить ребенка ползать

Тревожные симптомы

Если ребенок не ползает после 9-10 месяцев, тем более если он не сидит и не делает попыток вставать — нужно обратиться за консультацией к врачу. Также родителей должно насторожить, что малыш при попытке ползти волочит одну ручку или ножку. В целом же есть ряд факторов, под влиянием которых ребенок может начать ползать позже:

если малыш родился недоношенным;

перенесенное ребенком заболевание;

избыточная масса тела ребенка.

В любом случае, прежде чем бить тревогу, посоветуйтесь с педиатром, неврологом и ортопедом. Возможно, это просто индивидуальные особенности вашего малыша, и с небольшой помощью он скоро освоит ползание.