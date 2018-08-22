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Анджелина Джоли гуляет с детьми и наслаждается жизнью вместо лечения в психиатрической клинике
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Анджелина Джоли гуляет с детьми и наслаждается жизнью вместо лечения в психиатрической клинике 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Западные таблоиды массово сообщили о том, что на фоне бракоразводного процесса с Брэдом Питтом Анджелина Джоли стала чувствовать себя намного хуже в плане ментального здоровья. Источники сообщили, что актриса была госпитализирована в психиатрическую клинику в связи с приступами. Журналисты уверены, что Анджелина никак не может пережить решение суда дать больше прав Питтом, ведь сама звезда хочет, чтобы дети оставались только с ней.
И вот на фоне этих слухов счастливая и довольная жизнью Джоли гуляет со своими детьми по улицам Лос-Анджелеса, доказывая, что ни в какой клинике она не лежит. Скептики, правда, решили, что все эти фото постановочные, и актриса на самом деле сбегает с лечения, чтобы доказать всем, что она здорова благодаря папарацци. Сейчас Анджелина проводит время со своими детьми — Шайло, Захарой и близнецами Вивьен и Ноксом, старших сыновей Пакса и Мэддокса рядом замечено не было.
Злата Петрова
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