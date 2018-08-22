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Беспечную мать из Солнечнодольска осудят за гибель годовалого сына
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Беспечную мать из Солнечнодольска осудят за гибель годовалого сына 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жительницу Солнечнодольска обвиняют в причинении ребёнку смерти по неосторожности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Беспечная мать ответит за смерть годовалого малыша.
Напомним, несчастье случилось в одном из домов Солнечнодольска 6 июня. Мать набрала для малыша ванну, посадила его туда и ушла праздновать его день рождения с гостями. Через час ребёнок был мёртв, и врачи ничем не могли помочь.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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