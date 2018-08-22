Беспечную мать из Солнечнодольска осудят за гибель годовалого сына

Жительницу Солнечнодольска обвиняют в причинении ребёнку смерти по неосторожности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Беспечная мать ответит за смерть годовалого малыша.

Напомним, несчастье случилось в одном из домов Солнечнодольска 6 июня. Мать набрала для малыша ванну, посадила его туда и ушла праздновать его день рождения с гостями. Через час ребёнок был мёртв, и врачи ничем не могли помочь.

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