Амбидекстр — значит гений? Стоит ли обучать ребёнка писать обеими руками

Со способностью одинаково хорошо владеть двумя руками (амбидекстрия) рождается около 1% детей во всем мире. Бытует мнение, что обоерукость сделает ребенка успешнее. Поэтому сейчас многие родители искусственно ее развивают. О плюсах и минусах такого подхода к развитию ребенка корреспонденту «АиФ-Югра» рассказали психологи.

Это как шпагат

«Обучение чада «обоерукости» можно сравнить с тем, как детей учат садиться на шпагат. Родителям в первую очередь необходимо понимать, с какой целью они развивают обоерукость у детей. Кто-то рождается со способностью действовать обеими руками, есть те, у кого ее нет. Но если речь идет о том, чтобы ребенка обучить писать, пользоваться ножницами, рисовать двумя руками, то, думаю, это для него не очень полезно. Поскольку для детей, у которых нет таких врожденных способностей, это будет сродни насилию над собой. А если речь идет о том, чтобы в развитии ребенка использовать специальные упражнения на синхронизацию или ресинхронизацию движений рук, то это, наоборот, будет очень полезно, потому как такие практики улучшают работу долей головного мозга», — говорит психолог Лариса Галеева.

Специалист приводит примеры гимнастики: например, пальцем одной руки коснуться носа, а другой рукой сжать кулачок. И чередовать эти движения. Или же делать движения руками, как во время плавания брассом: одну руку вперед, другую назад и так чередовать. Обучение ребенка обоерукости зависит от сложности заданий. В игровой форме это можно делать с самого раннего возраста. Главное — без фанатизма.

«Учить ребенка писать правой и левой руками, если сами не умеете — бесполезно. Если уж и хотите развить в ребенке такие способности, то хотя бы сами старайтесь научиться писать левой рукой, если вы правша и наоборот», — считает молодая мама Алина Никанорова.

Плюсы и минусы

Один из весомых плюсов в развитии и наличии амбидекстрии у ребенка — это владение логическим (как у правшей) и образным (как у левшей) типами мышления. Так, дети-амбидекстры могут отличиться в области культуры и естественно-научных сферах. Они также лучше ориентируются в различных ситуациях, рассматривая их под разным углом и со всех сторон. Такие дети могут успешно заниматься как искусством, так и спортом, поскольку их доли мозга работают синхронизированнее.

Но есть и минусы. Исследования показывают, что левшей и амбидекстров среди больных шизофренией встречается куда больше. Также у амбидекстров в детстве возникают проблемы с распределением внимания. Оно как бы рассеивается, вследствие чего ребенку трудно сосредоточиться на чем-то одном.

Дети с амбидекстрией куда более раздражительны, быстрее выходят из себя, а также часто очень плаксивы. Но выбор, в какую сторону развивать детей, всегда остается за родителями.

— Многие специалисты отмечают, что уровень развития ребенка-амбидекстра немного выше обычного ребенка. Для детей сейчас активно выпускают специальные тренажеры — прописи для одновременного рисования обеими руками. Лучше это делать до поступления в школу, когда мозг наиболее пластичен. Родителям, которые хотят научить ребенка одинаково хорошо использовать обе руки, стоит посоветовать сначала изучить плюсы и минусы амбидекстрии, затем попробовать самим, а уж потом организовывать занятия с ребенком, которые должны быть регулярными. А если в вашей семье уже есть амбидекстр, не нужно стараться его изменить. Каждый имеет право оставаться самим собой.

Тест на амбидекстрию

Для того чтобы понять, действительно ли у ребенка в равной степени развиты оба полушария, можно провести тест Владимира Пугача. Для этого необходимо взять лист бумаги и 2 ручки. Постарайтесь одновременно написать одно и то же слово в разные стороны или же в одну.

И если сразу, или через 5 минут тренировки, это у вас получится, то вы — склонны к амбидекстрии.