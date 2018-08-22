Можно ли собрать ребенка в школу за 4800?

Корреспондент «ПульсLive» решил проверить, можно ли подготовить ребенка к школе за эту сумму.

Вчера Омск облетела новость о том, что родителям собрать ребенка в школу обойдется в 4 800 рублей. Для того, чтобы узнать это, я посетила самый известный и привычный для омичей центральный детский универмаг «Дружный мир».

Цифру 4 800 озвучили специалисты известного интернет сервиса «Юла». Они также определили, что «Корзина школьника» в Омской области оказалась одной из самых дешевых в стране. В нее вошли школьная форма, детские туфли, блузка, школьный рюкзак, канцтовары, букет к 1 сентября и школьная мебель.

По России средняя стоимость «корзины» оказалась на 8% выше и составила 5 184 рубля. Самым дешевым городом для сборов в школу стала Самара (3 500) рублей, вторым — Казань (3 700) рублей, далее идет Тюмень (3 800 рублей). Самые дорогие товары для учеников оказались в Москве, Сочи и Красноярске — свыше 6 000 рублей. Но и зарплата в этих городах существенно выше омской.

Эту новость помимо региональных СМИ, также опубликовал портал правительства Омской области. Но можно ли в действительности собрать ребенка к школе за 4 800 проверили корреспонденты «ПульсLive».

Универмаг «Дружный мир» готовит к школе омских детей уже более 30 лет. Сегодня я прогулялась по торговым рядам магазина, увидев, что выбор товаров очень разнообразен. Но я постаралась узнать цену самых недорогих и необходимых к школе вещей.

Так, чтобы купить школьную форму на девочку — блузку, юбку и туфли, родителям придется потратить 3 400 тысячи, а на мальчика — 3 800 (рубашка, брюки и туфли). При этом туфли для мальчика обойдутся намного дороже — 1 700 рублей, в то время как женские можно найти за 800.

Кроссовки для занятий физкультурой отнимут от семейного бюджета еще 2 200. А если родители захотят приобрести для своего ребенка пиджак, то для девочек самый недорогой будет от 1800, а для мальчика — от 2200.

Рассматривая ценники товаров в детском магазине, мне встретилось много семей, которые, немного ссорясь и споря, подбирали детям портфели или мерили обувь. К одной из мам я решила подойти и узнать, в какой класс идет ее дочь и можно ли уложиться в сумму 4 800, чтобы полностью подготовиться к школе.

— Мой ребенок, Инна, пойдет в этом году уже в 3-й класс. 1 сентября, конечно, для нас — это растрата. В этом году мы уже потратили около 10 тысяч рублей, хотя при этом мы купили только самое недорогое, так как у меня еще есть один ребенок, который ходит в садик. Проблема в том, что все размеры индивидуальны, и даже если в магазине есть что-то очень дешёвое, не факт, что оно подойдет, — говорит жительницы Омска Оксана.

Изучив ассортимент и цены канцелярских принадлежностей для школьника, я узнала, что на нее придется потратить 700 рублей. Рюкзаки для девочек и для мальчиков разнятся в цене: первые можно приобрести в универмаге за 550 рублей, вторые — за 250.

— Моя дочь идет в 4-й класс, но мы еще не все купили к школе. Мне помогает с этим моя старшая дочка — Алена, которая в этом году закончила школу и начала работать. В этом году мы уже потратили 5 тысяч к 1 сентября для младшей, но купили еще только половину вещей, — говорит еще одна омичка.

Так, на практике оказалось, что собрать ребенка к школе за 4800 в наше время просто невозможно. Цены в магазине, действительно, можно встретить низкие, но такие товары, как правило, находятся в единичном экземпляре и могут не подойти по размеру. Также встает вопрос качества, почти все недорогие вещи быстро придут в негодность, особенно обувь или портфель, который должен выдержать тяжелые учебники и школьные принадлежности. Тогда спустя некоторое время родителям придется «платить дважды».

Поэтому, на мой взгляд, собирать ребенка в школу за эту сумму не только почти невозможно, но и невыгодно.

Фото6 из открытых источников