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Храм священномученика Василия приглашает детей в клуб «Василек»
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Храм священномученика Василия приглашает детей в клуб «Василек» 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
В клубе «Василек», который заработает при храме священномученика Василия, будут готовить детей к школе. Приглашаются ребята 5-6 лет. Занятия направлены на формирование у ребёнка активного желания учиться и развитие способности к самостоятельной учебной деятельности в коллективе.
Как сообщается на сайте храма, программа рассчитана на два учебных года, но у тех детей, которым до школы остался всего год, тоже есть возможность присоединиться. Будут сформированы небольшие группы — по 7 человек. Присутствие родителей на занятиях приветствуется.
Занятия будут проходить по вторникам, в утреннее время. Родительское собрание состоится 17 сентября в 19 часов в помещении воскресной школы. Записаться и задать все интересующие вопросы по программе можно по телефону: 89152165820 (Наталья Николаевна).
В программе: развитие речи, освоение навыков чтения на основе методики «От звука к букве», развитие мелкой моторики рук, формирование навыков общения, развитие и тренировка мыслительных процессов и т. д.
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