Петицию против сокращения числа усыновленных в одной семье подписали 18 тысяч россиян

Автор петиции считает, что требования к приемным родителям, прописанные в законопроекте, противоречат законодательству и Конституции России, а также являются невыполнимыми. По ее словам, сокращение лет количество детей-сирот в банке данных с 186 тысяч до 50 тысяч за последние 10 лет произошло лишь благодаря устройства детей в семьи.

— Если ограничить общее количество в семье детей тремя, если ввести тотальное (фактически, заградительное) тестирование при невозможности (в этом единогласно сходятся все специалисты-психологи) существования валидных тестов, придумать необходимость огромных жилищных норм, якобы нужных для воспитания приемных детей и подобных законодательных инициатив, то примерный прирост числа сирот в детских домах будет составлять не менее 30 тысяч человек в год, — говорится в обращении.

Также Светлана Строганова приводит статистику, по которой 9 из 10 выпускников детского дома теряют жилье, имеют проблемы со спиртным, рожают детей и сдают их в детские дома, формируя многочисленные сиротские династии. За последние несколько лет выявляется порядка 55-65 тысяч детей-сирот ежегодно. Более 50% из них уходят в многодетные семьи.

Также более 80% детей в федеральном банке данных старше 10 лет или имеют особенности развития. Инициатор петиции отмечает, что именно семьи охотнее принимают детей с инвалидностью или подростков — самые сложные категории детей для усыновления.

— Мы призываем прислушаться к мнению экспертного сообщества — НКО, приемных родителей, общественных организаций — и выйти на открытый диалог и обсуждение реформ, необходимость в которых назрела, но которые нельзя проводить столь радикальными и трагическими для детей-сирот и общества в целом методами! — обращается автор к властям.

Напомним, министерство просвещения и науки РФ заявило о подготовке законопроекта по ужесточению требований к кандидатам в приемные родители. В частности, речь идет о сокращении количества детей в семье до трех, включая родных и психологическом тестировании всех членов семьи.

— Мы вносим предложения, это законодательные предложения… Ужесточатся требования к кандидатам на высокое звание родителей, и ужесточатся требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями, — заявила глава ведомства Ольга Васильева.

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