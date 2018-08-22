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В Ноябрьске годовалый малыш обварился кипятком
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В Ноябрьске годовалый малыш обварился кипятком 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Происшествие случилось во вторник, 21 августа.
Как сообщили «Ноябрьск 24» в городской станции скорой помощи, ребенок получил около 16 процентов ожогов тела. На данный момент известно, что малыш опрокинул на себя стакан кипятка. После оказания помощи на месте ребенок был доставлен в городскую больницу и находится под наблюдением врачей.
Состояние малыша медики оценили, как средней степени тяжести.
Добавим, всего за неделю на городскую станцию скорой помощи поступило 568 вызовов. В 113 случаях помощь требовалась детям. 67 пациентов, которые обратились к медикам, находились в состоянии опьянения.
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