В Ноябрьске годовалый малыш обварился кипятком

Происшествие случилось во вторник, 21 августа.

Как сообщили «Ноябрьск 24» в городской станции скорой помощи, ребенок получил около 16 процентов ожогов тела. На данный момент известно, что малыш опрокинул на себя стакан кипятка. После оказания помощи на месте ребенок был доставлен в городскую больницу и находится под наблюдением врачей.

Состояние малыша медики оценили, как средней степени тяжести.

Добавим, всего за неделю на городскую станцию скорой помощи поступило 568 вызовов. В 113 случаях помощь требовалась детям. 67 пациентов, которые обратились к медикам, находились в состоянии опьянения.