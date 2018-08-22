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Сбежавший от гнева отца мальчик проехал тысячу километров под кузовом грузовика
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Сбежавший от гнева отца мальчик проехал тысячу километров под кузовом грузовика 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Китае мальчик восемь часов провел под кузовом грузовика в попытке убежать от бабушки из деревни. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
Беглеца поймали в городе Мило в провинции Хунань на юго-востоке страны. Девятилетний мальчик проехал около тысячи километров, зацепившись за стойку возле задней оси 18-колесной фуры. Водитель обнаружил его, лишь когда приехал на место назначения — завод.
Поначалу ребенок отказывался вылезать из своего убежища, несмотря на уговоры рабочих. В итоге им удалось его вытащить, но мальчик не отвечал на их вопросы. Ребенка забрали полицейские, которые начали поиски его семьи. Вскоре мальчик назвал свое прозвище — Сяонэн (Xiaoneng), фамилию отца и его телефонный номер. Также с полицией связался учитель ребенка, узнавший его по фотографиям в новостных сводках.
Журналистам удалось выяснить, что родители Сяонэна развелись, и по будням ребенок живет в деревне у бабушки, пока его отец зарабатывает деньги в городе. «Вероятно, ему не хватает материнской любви. Он очень одинок», — прокомментировал происшествие отец мальчика. Он также рассказал, что накануне побега сильно ругал Сяонэна за убийство утки, принадлежавшей бабушке.
Согласно данным исследования 2013 года, которое провела Всекитайская федерации женщин, около 61 миллиона детей в деревнях живут без одного или двух родителей. Они уезжают в город на заработки, доверяя отпрысков бабушкам и дедушкам.
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