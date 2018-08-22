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Совместные игры с детьми делают семьи более счастливыми
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Совместные игры с детьми делают семьи более счастливыми 

CHIPS journal 54 минуты назад
Фото: CHIPS journal
Компания Lego провела опрос в 9 странах мира, пытаясь выяснить, как совместная игра родителей и детей влияет на микроклимат семьи.
Выяснилось, что девять из десяти семей (88%), играющих больше пяти часов в неделю, заявляют, что они счастливы. Родители со всего мира сошлись во мнении, что обучение через игру (76%) — лучший способ объяснить что-то ребенку. Интересно, что креативными своих детей назвали 87% россиян, в то время как о себе то же самое сказали лишь 63% взрослых.
Таким образом, совместная игра несомненно полезна как для детей, так и для родителей.
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