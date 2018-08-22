Появились фотороботы мужчин, похитивших двух девочек у матери в Твери

Ориентировки составлены со слов Анастасии Беловой , у которой неизвестные прямо в центре Твери вырвали из рук двух дочерей, пяти и семи лет. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах . При этом женщину повалили на землю и избивали. Нападавших было трое, все они были в кепках и темных очках. Пока один держал Анастасию, двое других разбежались с девочками в разные стороны.

Источник фото: телеканал «360»

Позже оказалось, что одним из нападавших был отец девочек. Сразу после похищения он отправился к своей матери, которая и помогла ему скрыться в Санкт-Петербурге. Почти четыре месяца Анастасия Белова не знала ничего о судьбе своих детей. Спустя три месяца было даже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», поскольку никто не мог подтвердить, точно ли живы девочки или нет.

Помогли отыскать детей приставы. Они разыскали детей в Санкт-Петербурге и сообщили об их местонахождении Беловой. Одну из девочек, младшую, мать забрала из балетной школы. После чего она рассказала, где может находиться ее сестра.

Выяснилось, что детям сообщили о смерти матери, рассказывали им о том, что у них будет новая мама. А в школу их записали под другими именами. Судебное разбирательство сейчас продолжается, отец девочек не отрицает свое участие в похищении, однако уверяет, что был один. В случае, если участие посторонних не будет доказано, родителю забравшему своих детей силой может грозить максимум штраф — по статье «Самоуправство».