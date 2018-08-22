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Исследование: дети в Древнем Риме страдали от рахита
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Исследование: дети в Древнем Риме страдали от рахита 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Дети в Древнем Риме страдали от нехватки витамина D, которая приводила к рахиту, выяснили ученые из Университета Макмастера в Канаде. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Physical Anthropology.
Исследователи изучили останки людей с кладбищ на территории от севера Великобритании до юга Испании, где были захоронены древние римляне — всего более 2000 человек. Как выяснилось, каждый двадцатый ребенок болел рахитом — заболеванием, связанным с нехваткой витамина D. Чаще он развивался у детей из северных регионов, где солнце появлялось реже.
Исследователи предполагают, что родители, заботясь о детях, старались не допускать их нахождения под прямыми солнечными лучами. Дети из городов и из сельской местности страдали от рахита в равной степени. Также недостаточное воздействие солнца исследователи связывают с условиями проживания — из-за высокой численности населения римляне были вынуждены жить в небольших домах с маленькими окнами, часто расположенных близко друг к другу, что затрудняло доступ солнечного света.
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