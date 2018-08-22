Она сияет! Анджелина Джоли на прогулке с дочками в Лос-Анджелесе

Недавно ходили слухи, что Анджелину Джоли (43) госпитализировали с анорексией в больницу: все думали, что у неё сдали нервы на фоне выяснений отношений с Брэдом Питтом (54) по поводу опеки над детьми. Но, похоже, актриса решила опровергнуть слухи самым достойным образом — каждый день папарацци замечают ее на прослушке с детьми, и актриса выглядит здоровой и счастливой! все слайды Так, сегодня папарацци подловили звезду с дочками Шайло (12) и Захарой (13) в Лос-Анжелесе: они вместе выходили из магазина. Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ona-siyaet-andzhelina-dzholi-na-progulke-s-dochkami-v-los-andzhelese/