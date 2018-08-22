Почему усыновленные дети бывают похожи на приемных родителей

Нередко можно услышать историю о добропорядочных семьях с хорошими воспитанными детьми, так похожими на маму и папу, о которых в один прекрасный момент становится известно, что дети в семье приемные. Именно похожесть приемный детей на своих усыновителей становится темой для обсуждения: как такое может быть?

Для москвички Ольги, которая является приемной матерью Игорька, это не вызывает удивление. Мальчика она воспитывает совместно со своими родными детьми и замечает, что Игорек в какие-то моменты похож на нее больше, чем кровные. По словам Ольги, это проявляется в манерах, привычках, приобретенных чертах характера. И это вполне нормально, значит, ребенок стал действительно родным и признал приемную семью своей.

А вот Галина из Красноярска, которая сама была приемным ребенком, долгое время обижалась, что все говорили о ее похожести с новой мамой. Она помнила свою и очень хотела быть похожей на кровную маму. Психолог Римма Штильман, по ее выражению, стоя аплодирует приемной маме Галины. Она, по словам психолога, смогла вложить в девочку всю свою любовь настолько, что ребенок невольно стал подражать ей, сам того не замечая, копировал ее во всем.

Соучредитель семинаров «Сердце материи» Джули Дрю дает научное объяснение этому факту. Она называет это настройкой или сонастройкой. Это происходит тогда, когда новые родители внимательны к приемным детям, на те или иные моменты они реагируют определенными жестами, мимикой, выражением лица. Изо дня в день, из года в год ребенок видит это, привыкает к такой реакции и невольно начинает подражать. Благоприятная обстановка, тепло и взаимопонимание делают свое дело — и вот уже соседи случайные знакомые делают комплимент: «До чего ж ваш сын (дочка) похож на вас!».

Джули Дрю говорит, что таким образом приемные дети еще и учатся правильно реагировать на те или иные обстоятельства. И делают они это так же, как приемные родители. Поэтому нередки случаи, когда у детей и их приемных родителей в сходных обстоятельствах одинаковое выражение лица.

У семьи из Приморья долго не получалось завести ребенка. Отчаявшись, они взяли младенца из дома-малютки. Когда малыш уже делал первые шаги, в семье родилась родная дочь. Сейчас детей практически не отличить. Cтаршенький во всем старается подражать отцу, а малышка — подражает братику.

Джули Дрю поясняет, что психологов всегда особо интересует, почему одни дети легко входят в новую семью, быстро находят общий язык с усыновителями и их детьми, а другие пытаются внести свои коррективы, навязать семье свои порядки, стараются психологически обособиться от новой семьи, оставаясь и внешне и внутренне «не своим». Специалисты уверены, что это зависит от того, сколько времени приемный ребенок провел в родной семье, в социальном учреждении, что перенес и как это повлияет на его способность адаптироваться в новой семье.

Психолог Людмила Петрановская , специалист по семейному устройству детей-сирот считает, что гены приемных детей, безусловно, сказываются на их формировании, но не меньшее влияние оказывают социальное окружение, среда, в которой он воспитывается. Из личного опыта Людмила Петрановская вынесла и тот факт, что многое зависит от выбора самого ребенка — насколько велико будет его желание походить на своих новых родителей.

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