Родители упали с мотоцикла на высокой скорости, но на нем остался малыш — видео

Мотоцикл с маленьким ребенком каким-то чудом не упал и ни в кого не врезался после того, как родители малыша в результате столкновения выпали с транспорта

Невероятные кадры были сняты на дороге в штате Карнатака на юго-западе Индии. На видео, снятом авторегистратором, можно увидеть, как семья на мотоцикле на высокой скорости врезается сзади в другого мотоциклиста, который едет медленнее.

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В результате столкновения с транспорта падают и отец, и мать, а сам мотоцикл продолжает движение вместе с оставшимся на нем маленьким ребенком. И непонятно как, но мотоцикл сам плавно перемещается с третьей полосы движения на вторую, а затем и на первую.

На кадрах видно, как постепенно снижается скорость транспорта и он съезжает на обочину, после чего, почти остановившись, падает вместе с малышом. После этого к ребенку подбегают очевидцы.

Ребенок отделался в результате происшествия лишь несколькими синяками, а его родители получили легкие травмы после падения с мотоцикла. Местная полиция предъявила им обвинения в превышении скорости, использовании мобильного телефона во время вождения, обгоне слева и отсутствии защитных шлемов.