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Кировчанка победила в конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности, организованном МВД России
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Кировчанка победила в конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности, организованном МВД России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 25 минут назад
Сегодня в УМВД России по Кировской области состоялось награждение победителя конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».
Основными целями конкурса являются популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, здорового образа жизни, информирование населения о последствиях наркотической зависимости и профилактике употребления наркотиков и формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков.
В номинации «За лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победила конкурсантка из Кирова Юлия Барамзина — специалист по общественной деятельности автономной некоммерческой организации «Просветительский центр „Будущее без насилия и наркотиков“. Ее буклет „Как предотвратить потребление психоактивных веществ Вашим ребенком“ предназначен для распространения среди родителей, в него включена информация о причинах и признаках потребления ребенком наркотических средств, советы родителям по профилактике наркомании в семье.
В торжественной обстановке Юлии Барамзиной вручен диплом победителя конкурса и ценный подарок.
»Второй год подряд автономная некоммерческая организация «Просветительский центр „Будущее без насилия и наркотиков“ становится победителем Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни „Спасем жизнь вместе“. Это очень приятная традиция. В прошлом году мы разработали буклет для детей, а в этом — для родителей. Очень важно работать по профилактике не только с ребятами, но и с их родителями. Именно такая работа может принести положительный результат», — отметила Юлия Барамзина.
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