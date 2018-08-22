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В Ростовской области за полгода погибло 65 детей
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В Ростовской области за полгода погибло 65 детей 

Деловое сообщество 1 час назад
Всего за последние полгода в Донском крае погибло 108 детей, 65 из них умерли по недосмотру взрослых.
Самые частые причины смерти это ДТП, утопление, отравление угарным газон и суицид. В основном гибнут дети от 8 до 18 лет. Следственный комитет проводит разбирательство по каждому случаю. В отношении матерей, у которых погиб ребенок, возбуждается уголовное дело по статье «Оставление ребенка в опасности».
Смертность детей от 0 до 1 года за полугодие составляет 4,5 случая на тысячу рождений.
— Свести на ноль смертность детей от ноля до года вряд ли кому-то в мире удастся. Это не предотвратимые потери — добавила Татьяна Быковская
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Женский форум
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