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Дети провели несколько дней в овраге вместе с телом погибшей в ДТП матери
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Дети провели несколько дней в овраге вместе с телом погибшей в ДТП матери 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Через настоящий ад прошли дети в американском штате Арканзас. Как сообщает портал Life со ссылкой на ABC News, трехлетняя девочка и ее годовалый брат выжили после ДТП, в котором погибла их мать. Детям пришлось провести несколько дней в глубоком овраге рядом с телом погибшей родительницы.
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Точную дату произошедшей аварии пока не установили, происшествие могло случиться еще 16 августа. Малышей спасли лишь 20 августа после того, как девочку обнаружили гуляющей по дороге. Полицейские провели обыск в том месте, где нашли ребенка, и обнаружили в овраге обломки машины.
Сообщается, что 25-летняя женщина не справилась с управлением авто, врезалась в ограждение и упала в овраг. Находившиеся в салоне дети выжили чудом: машину не было видно с дороги, и, если бы старший ребенок не вышел из автомобиля, брат и сестра могли погибнуть.
Малышей доставили в местный госпиталь. У годовалого мальчика диагностировали обезвоживание организма. В полиции этот случай также называют удивительным.
Напомним, в Подмосковье пятилетний ребенок погиб в машине в ожидании мамы.
Фото: ABC News
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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