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Двое малышей провели несколько дней в яме с трупом мамы
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Двое малышей провели несколько дней в яме с трупом мамы 

360tv.ru 1 час назад
Двое детей после автокатастрофы в США несколько дней находились в овраге рядом с телом своей погибшей мамы. Об сообщил телеканал ABC.
Авария произошла в штате Арканзас. Американка не смогла справиться с управлением, и ее машина вылетела в овраг. Женщина скончалась на месте. Дети несколько дней пролежали под обломками, но остались живы.
Старший ребенок смог выйти на дорогу. Там его заметили полицейские. Стражи порядка нашли разбитый автомобиль, а в нем — труп 25-летней девушки и ее годовалого сына. Мальчик был пристегнут к детскому креслу.
«Ребенок спас жизнь и себе, и брату. Дети прошли через ад», — сказал шериф Натан Грили.
Он добавил, что трехлетний малыш, который вышел на трассу, обнял его и не хотел отпускать.
По одной из версией ДТП произошло 19 августа, по другой — за три дня до этого, 16 августа.
Детей доставили в больницу. Врачи диагностировали у них обезвоживание.
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