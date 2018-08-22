Двое малышей провели несколько дней в яме с трупом мамы

Двое детей после автокатастрофы в США несколько дней находились в овраге рядом с телом своей погибшей мамы. Об сообщил телеканал ABC

Авария произошла в штате Арканзас. Американка не смогла справиться с управлением, и ее машина вылетела в овраг. Женщина скончалась на месте. Дети несколько дней пролежали под обломками, но остались живы.

Старший ребенок смог выйти на дорогу. Там его заметили полицейские. Стражи порядка нашли разбитый автомобиль, а в нем — труп 25-летней девушки и ее годовалого сына. Мальчик был пристегнут к детскому креслу.

«Ребенок спас жизнь и себе, и брату. Дети прошли через ад», — сказал шериф Натан Грили.

Он добавил, что трехлетний малыш, который вышел на трассу, обнял его и не хотел отпускать.

По одной из версией ДТП произошло 19 августа, по другой — за три дня до этого, 16 августа.

Детей доставили в больницу. Врачи диагностировали у них обезвоживание.