14 причин, почему быть беременной — классно

Спать всегда, спать везде. Барышня в положении может прикорнуть хоть у Вечного огня — ей никто не сделает замечания. Ведь беременным нужно побольше отдыхать, это все знают! Смело заваливайтесь в кровать сразу после завтрака, перед ужином и вообще в любое время суток.

Есть все подряд. Ну да, конечно, есть надо не за двоих, а для двоих. Но когда еще позволишь себе съесть целый торт и заполировать его бургером без чувства вины? Всегда можно свалить все на будущего малыша: мол, растущий организм требует странного.

Носить удобное. Никто не посмотрит косо на будущую маму, выплывшую из дома за хлебом в трениках и мужской футболке. К сожалению, после рождения ребенка это почему-то перестает работать.

Время тишины. Давайте признаем: все мы ненавидим месячные. И возможность отдохнуть от них целых девять месяцев — настоящий подарок судьбы!

Все к вам добры. Беременные — они как котики: умиляют всех вокруг. Ну, почти всех. Вам будут уступать место, интересоваться вашим самочувствием и дарить фрукты на рынке. Спойлер: после рождения ребенка и это перестает работать.

Малыш уже с вами. Вернее, как тот суслик: его не видно, но он есть. Ему не нужно менять подгузники, кормить и купать, но уже можно (и необходимо!) разговаривать с ним, петь песенки. А он, как ни удивительно, будет по-своему отвечать.

Можно баловать себя. Когда еще, если не в «счастливые девять месяцев», потакать своим милым маленьким (или большим) капризам? Накупить любимых деликатесов, сходить в спа для беременных, сделать сложносочиненный маникюр и так далее.

Вы отлично выглядите. Да-да, «беременное сияние» — это не миф. Хитрые гормоны действительно делают волосы небывало густыми и шелковистыми, кожу — ровной и сияющей, ногти — крепкими и блестящими. Мы уже говорили, что после родов некоторые вещи перестают работать?

Право на шопинг. Это, пожалуй, одно из самых приятных «беременных» занятий. Неважно, что вы выбираете: джинсы на резинке для себя, стопятые ползунки для малыша или вообще мультиварку в дом. Ходить по магазинам без чувства вины — чистый восторг!

Курс на сближение. С большой долей вероятности ваши отношения с отцом ребенка станут особенно близкими, доверительными и нежными. Не бойтесь обсуждать свои страхи и сомнения, ожидания насчет новой жизни втроем.

В центре внимания. Беременность — шанс почувствовать себя голливудской звездой. В любой компании вы будете окружены людьми, желающими за вас подержаться, узнать, «кто в животике» и дать бесценные советы.

Шевеления — это круто. Давайте признаем: шевеления ребенка в животе — самое удивительное и забавное, что мы испытываем за всю жизнь. Когда еще обзаведешься своим маленьким «Чужим»!

Бабушки-дедушки. Во время беременности невольно погружаешься в собственные детские воспоминания и сближаешься с родителями. Даже если мама излишне кудахчет над вашим животом, можете быть уверены — она ждет этого малыша чуть ли не больше, чем вы сами.

Оправдание для всего на свете. Серьезно, на беременность легко списать любые свои грешки. Проспала, опоздала, забыла, не позвонила — вам можно все! Пока.