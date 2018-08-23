Ещё
Дело завели по факту нападения мужчины на школьницу в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дело завели по факту нападения мужчины на школьницу в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 45 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, в отношении ростовчанина 1971 года рождения завели дело по ч.1 ст.135 УК РФ (развратные действия).
По данным следствия, 22 августа в помещении «Северного рынка» на проспекте Космонавтов подозреваемый неожиданно напал на 14-летнюю школьницу, повалил ее и стал трогать руками.
Очевидцы происшествия задержали мужчину и передали полиции.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента. В ходе расследования дела планируется исследовать психический статус подозреваемого.
АиФ Ростов: последние новости
ФК «Ростов» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» Обстоятельства нападения мужчины на школьницу устанавливают в Ростове «Сплюнь три раза!» Самая завидная невеста Дона выходит замуж
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец семье: Шурыгина закрутила с новым мужчиной31
Как выглядели доисторические красотки4
«После лагеря ребенка словно подменили»83
Советские звезды, не родившие детей
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж13
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
04:12
Звезды, переборщившие с пластикой
Звёзды Красота
18:25
Советские звезды, не родившие детей
Звёзды Дети
12:39
Опилки, навоз и мох. Из чего можно сделать самогон
Еда
09:48
Когда мы начнём есть искусственное мясо
Еда
03:10
Что вы не знали о главной блондинке Голливуда
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение