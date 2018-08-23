Дело завели по факту нападения мужчины на школьницу в Ростове-на-Дону

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, в отношении ростовчанина 1971 года рождения завели дело по ч.1 ст.135 УК РФ (развратные действия).

По данным следствия, 22 августа в помещении «Северного рынка» на проспекте Космонавтов подозреваемый неожиданно напал на 14-летнюю школьницу, повалил ее и стал трогать руками.

Очевидцы происшествия задержали мужчину и передали полиции.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента. В ходе расследования дела планируется исследовать психический статус подозреваемого.