Продавщицы рынка в Ростове-на-Дону отбили девочку у педофила

На Северном рынке Ростова-на-Дону мужчина при свидетелях напал на девочку, вероятно, желая ее изнасиловать, сообщают в соцсетях.

В паблике «Ростов Главный» во «ВКонтакте» сообщается, что в среду днем на рынке мужчина повалил ребенка на землю и стал ее трогать. Девочку защитили продавщицы и покупатели, обезвредив нападавшего до приезда полиции. Также в сообществе опубликовано фото с места происшествия.

«Здоровенный амбал прямо посреди рынка напал на ребенка! А люди просто проходили мимо, пока он пытался стащить с нее одежду! Девочка кричала о помощи!» — приводятся в паблике слова свидетеля инцидента Оксаны Алиевой.

Напомним, в мае в Саратовской области напавшего на 12-летнюю девочку педофила задержали сантехники.