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В Ростове-на-Дону неадекватный мужчина напал на школьницу
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В Ростове-на-Дону неадекватный мужчина напал на школьницу 

Свободная пресса 53 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
47-летний безработный житель Ростова-на-Дону подозревается в нападении на 14-летнюю школьницу.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл 22 августа на территории «Северного рынка», который расположен в Ворошиловском районе города.
Согласно предварительной информации, подозреваемый неожиданно напал на девочку. Он повалил её на землю и стал трогать руками.
Очевидцы задержали мужчину и передали его полицейским. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Между тем, уже известно, что врач-психиатр обследовал подозреваемого и поставил ему диагноз — невменяем. Мужчину отправили в аксайский филиал «Ростовского областного психоневрологического диспансера», где он уже состоял на учёте.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что житель Сочи подозревается в изнасиловании своей малолетней дочери.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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