Почти половина женщин с ВИЧ узнают о статусе при беременности

На данный момент практически каждая вторая россиянка с ВИЧ узнаёт о своём статусе только при беременности. Такую неприятную статистику сообщили на конференции по борьбе с вирусом, прошедшей в Северной столице, передаёт "Российская газета"

Однако на том же собрании отметили и положительную динамику. Так, с каждым годом в России число новорождённых с ВИЧ стремительно падает.

Чиновники отметили, что проблема незнания своего ВИЧ-статуса до беременности ухудшается тем, что значительная часть россиянок не понимает, что у ВИЧ-положительных родителей могут быть здоровые дети. Поэтому задачей общества должно стать информирование матерей о возможностях современной медицины.

Так, даже если женщина не знала о наличии своего неприятного недуга до решения завести ребёнка, она имеет хорошие шансы родить здорового малыша. Для этого ей необходимо пройти полное обследование своего организма и проконсультироваться со специалистами, прежде чем решаться на аборт.

Читайте нашу статью: ВИЧ в России

Фото: illustration / thinkstock