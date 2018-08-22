Ещё
Почти половина женщин с ВИЧ узнают о статусе при беременности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти половина женщин с ВИЧ узнают о статусе при беременности 

Аист на крыше 50 минут назад
Фото: Аист на крыше
На данный момент практически каждая вторая россиянка с ВИЧ узнаёт о своём статусе только при беременности. Такую неприятную статистику сообщили на конференции по борьбе с вирусом, прошедшей в Северной столице, передаёт "Российская газета".
Однако на том же собрании отметили и положительную динамику. Так, с каждым годом в России число новорождённых с ВИЧ стремительно падает.
Чиновники отметили, что проблема незнания своего ВИЧ-статуса до беременности ухудшается тем, что значительная часть россиянок не понимает, что у ВИЧ-положительных родителей могут быть здоровые дети. Поэтому задачей общества должно стать информирование матерей о возможностях современной медицины.
Так, даже если женщина не знала о наличии своего неприятного недуга до решения завести ребёнка, она имеет хорошие шансы родить здорового малыша. Для этого ей необходимо пройти полное обследование своего организма и проконсультироваться со специалистами, прежде чем решаться на аборт.
Читайте нашу статью: ВИЧ в России
Фото: illustration / thinkstock
Аист на крыше: последние новости
Как помочь малышу ночью спать Ещё одна британка узнала о беременности перед родами Топ книг для родителей по воспитанию детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки2
«Мне нужен мужчина без памперсов»36
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына3
Гузеева устроила безобразный скандал24
Самые странные предложения о замужестве2
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение