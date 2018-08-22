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В Краснодарском крае собака укусила трёхлетнюю рязанку
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В Краснодарском крае собака укусила трёхлетнюю рязанку 

62info.ru 37 минут назад
Врачи диагностировали рваную рану лобной части, угрозы жизни ребёнку нет. На Кубань девочка приехала вместе с родными на отдых. Собака принадлежит хозяину арендованному ими жилья.
По данному факту полиция проводит проверку.
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Женский форум
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