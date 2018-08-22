В Краснодарском крае собака укусила трёхлетнюю рязанку

Врачи диагностировали рваную рану лобной части, угрозы жизни ребёнку нет. На Кубань девочка приехала вместе с родными на отдых. Собака принадлежит хозяину арендованному ими жилья.

По данному факту полиция проводит проверку.