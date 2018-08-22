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Во Владикавказе мать троих детей попытались выгнать из поликлиники с помощью полиции
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Во Владикавказе мать троих детей попытались выгнать из поликлиники с помощью полиции 

Авторадио 37 минут назад
Как сообщают местные СМИ, женщина пришла в детскую поликлинику с одним из детей. Онлайн-терминал оказался неисправным, и женщина долго не могла пройти регистрацию. При этом ей пришлось держать ребёнка на руках. Когда она вкатила в холл коляску, чтобы уложить в неё ребенка, на неё набросились работники медучреждения. Она начали нецензурно ругаться и кричать, что у них чистый пол, а коляска — грязная. Главврач вызвала наряд полиции, который встретил женщину на улице. По словам медработника, молодая мать вела себя агрессивно и не дала обыскать коляску. В итоге пострадавшая обратилась в прокуратуру.
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