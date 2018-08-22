«Минус 25 кг»: Ирина Дубцова похвасталась роскошным телом

36-летняя Ирина Дубцова не только воспитывает 12-летнего сына Артема от солиста группы Plazma Романа Черницына , но занимается собственной карьерой. Певица вышла замуж в мае 2004 года. Однако этот брак не продлился долго, в 2006 года артистка родила сына, а уже через два года пара распалась. Несмотря на это, Дубцова близко общается с бывшим мужем и поддерживает с ним теплые отношения.

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Дубцова чудом уцелела во время отдыха на МальдивахИрина запостила будоражащее видео из своей поездки. Певица рассказала, как попала в смертельно опасную ситуацию и как ей удалось выжить перед лицом неумолимой стихии. «Наша дружба получилась благодаря моей глубочайшей дипломатии. Я приложила к этому максимум усилий. Когда мы только разошлись, Рома был обижен. Медленными шажками мне удалось наладить наше общение. Сейчас я уверенно могу сказать: Рома — мой самый близкий и лучший друг. Бывает так, что любовь проходит, но вы все равно живете вместе, потому что думаете, что это хорошо для ребенка. С каждым днем ваш партнер раздражает все больше, но вы терпите, потому что думаете: у ребенка должна быть полноценная семья! Поверьте, когда дети вырастут — они этого не оценят. Я убедилась в этом на своем опыте и примере друзей. Я не раз видела, как люди расходились — и дети чувствовали себя счастливее, потому что не видели, как родители ссорятся. Я считаю, что, если любовь прошла, нужно разводиться. Независимо от того, есть дети или нет», — рассказала певица в интервью Teleprogramma.pro.

По мнению поклонников, за последнее время Ирина заметно похудела и сбросила, как минимум 25 килограммов. Однако сама певица никогда не комплексовала из своей фигуры. После родов Дубцова набрала лишний вес, который сделал ее более женственной.

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«Мину 25 кг: роскошная женщина!», «До чего же хороша, хочется любоваться одной только Вами!», «Хороша, нет слов и фигурка загляденье. Зачем вам эти диеты у вас все прекрасно!», «Красивая, чудо! И сынишка отличный!», «Молодая мама, прекрасная певица!», «Фигура на зависть», — поддержали поклонники певицу.