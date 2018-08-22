Водянова показала подросшего сына-красавчика 

Супермодель порадовала поклонников снимком своего старшего наследника в Instagram. 16-летний Лукас покорил пользовательниц соцсети.
Мама пятерых детей Наталья Водянова поделилась семейным трогательным фото. Парень очаровал подписчиц знаменитости.
Многие поразились, как вырос Лукас. На фото он в синих брюках, кроссовках и светлой футболке. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на свою маму. Пользовательницы соцсетей стали писать множество комплиментов сыну Водяновой.
"Мамина улыбка у сына!", «Какой взрослый сын!», «Как будто два подростка сидят», «Наташенька, как вы похожи», «Как дети быстро растут. Очень красивый мальчик», — прокомментировали фото подписчики. Некоторые пророчат Лукасу карьеру манекенщика. Но наследник Водяновой пока с профессией не определился.
Известно, что молодой человек уже обзавелся возлюбленной по имени Мила. Недавно он познакомил девушку со своей звездной мамой.
Напомним, в первом браке с британским аристократом Джастином Портманом у Натальи Водяновой родились сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева. А от французского бизнесмена Антуана Арно, с которым модель счастлива уже семь лет, у нее появились на свет сыновья Максим и Роман.