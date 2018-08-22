Ещё
Водянова показала подросшего сына-красавчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водянова показала подросшего сына-красавчика 

Дни.ру 50 минут назад
Фото: Дни.ру
Супермодель порадовала поклонников снимком своего старшего наследника в Instagram. 16-летний Лукас покорил пользовательниц соцсети.
Мама пятерых детей Наталья Водянова поделилась семейным трогательным фото. Парень очаровал подписчиц знаменитости.
Многие поразились, как вырос Лукас. На фото он в синих брюках, кроссовках и светлой футболке. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на свою маму. Пользовательницы соцсетей стали писать множество комплиментов сыну Водяновой.
"Мамина улыбка у сына!", «Какой взрослый сын!», «Как будто два подростка сидят», «Наташенька, как вы похожи», «Как дети быстро растут. Очень красивый мальчик», — прокомментировали фото подписчики. Некоторые пророчат Лукасу карьеру манекенщика. Но наследник Водяновой пока с профессией не определился.
Известно, что молодой человек уже обзавелся возлюбленной по имени Мила. Недавно он познакомил девушку со своей звездной мамой.
Напомним, в первом браке с британским аристократом Джастином Портманом у Натальи Водяновой родились сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева. А от французского бизнесмена Антуана Арно, с которым модель счастлива уже семь лет, у нее появились на свет сыновья Максим и Роман.
Дни.ру: последние новости
Жасмин показала 21-летнего сына-красавца Питт отбирает у Джоли самое дорогое Коллега раскрыл сенсационную информацию об Успенском
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки2
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж6
Пелагея удивила своим видом на съемках шоу «Голос»
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына6
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире35
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение