Водянова показала подросшего сына-красавчика

Супермодель порадовала поклонников снимком своего старшего наследника в Instagram. 16-летний Лукас покорил пользовательниц соцсети.

Мама пятерых детей Наталья Водянова поделилась семейным трогательным фото. Парень очаровал подписчиц знаменитости.

Многие поразились, как вырос Лукас. На фото он в синих брюках, кроссовках и светлой футболке. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на свою маму. Пользовательницы соцсетей стали писать множество комплиментов сыну Водяновой.

"Мамина улыбка у сына!", «Какой взрослый сын!», «Как будто два подростка сидят», «Наташенька, как вы похожи», «Как дети быстро растут. Очень красивый мальчик», — прокомментировали фото подписчики. Некоторые пророчат Лукасу карьеру манекенщика. Но наследник Водяновой пока с профессией не определился.

Известно, что молодой человек уже обзавелся возлюбленной по имени Мила. Недавно он познакомил девушку со своей звездной мамой.