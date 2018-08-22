Пенсионеры разогнали концерт для детей-аутистов

Праздник, устроенный для детей-аутистов в Великом Новгороде, не понравился пенсионерам, которые вызвали полицию.

Инцидент произошел 18 августа. Местный житель устроил во дворе концерт для детей-аутистов, пригласив музыкантов и аниматоров, сообщает телеграм-канал Mash.

Пенсионеры назвали мероприятие «несанкционированным концертом-митингом для больных детей» и вызвали полицию.

«Хоть немножко думайте своей головой, прежде чем собирать это безобразие. Не было ничего этого раньше, это в рамках войны за дом», — сказала женщина.

По данным телеграм-канала, несколько лет назад старики добились сноса детской площадки во дворе.