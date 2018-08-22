Ещё
Пенсионеры разогнали концерт для детей-аутистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионеры разогнали концерт для детей-аутистов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Праздник, устроенный для детей-аутистов в Великом Новгороде, не понравился пенсионерам, которые вызвали полицию.
Инцидент произошел 18 августа. Местный житель устроил во дворе концерт для детей-аутистов, пригласив музыкантов и аниматоров, сообщает телеграм-канал Mash.
Пенсионеры назвали мероприятие «несанкционированным концертом-митингом для больных детей» и вызвали полицию.
«Хоть немножко думайте своей головой, прежде чем собирать это безобразие. Не было ничего этого раньше, это в рамках войны за дом», — сказала женщина.
По данным телеграм-канала, несколько лет назад старики добились сноса детской площадки во дворе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Продавщицы рынка в Ростове-на-Дону отбили девочку у педофила Самая многодетная мать России отреагировала на идею ограничить число приемных детей В Китае собрались стимулировать рождаемость налогом на малодетность
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки2
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж6
Пелагея удивила своим видом на съемках шоу «Голос»
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына6
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире35
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение