Ещё
Малышей из Молжаниновского научили работать с картами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малышей из Молжаниновского научили работать с картами 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В дошкольном отделении «Школы Перспектива» воспитатели групп каждый день проводят для малышей интересные и познавательные занятия. Так, во вторник, 21 августа, ребята попробовали себя в роли путешественников, научились рисовать и читать карты, а также отправились на поиски «клада».
— Маршрут был обозначен на карте. Дети выполнили множество заданий: вспомнили технику безопасности, построили дом для куклы Маши, станцевали веселые танцы, ответили на вопросы по сказкам об Айболите и Бармалее, — рассказали воспитатели.
А в конце пути ребята нашли «сокровища пиратов» — вкусный клад. (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Малыши из Молжаниновского провели опыты с водой Послушную Флаффи из приюта «Химки-2» отдадут в надежные руки Грейс из приюта «Химки-2» обрела дом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки2
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж6
Пелагея удивила своим видом на съемках шоу «Голос»
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына6
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире35
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение