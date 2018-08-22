Малышей из Молжаниновского научили работать с картами

В дошкольном отделении «Школы Перспектива» воспитатели групп каждый день проводят для малышей интересные и познавательные занятия. Так, во вторник, 21 августа, ребята попробовали себя в роли путешественников, научились рисовать и читать карты, а также отправились на поиски «клада».

— Маршрут был обозначен на карте. Дети выполнили множество заданий: вспомнили технику безопасности, построили дом для куклы Маши, станцевали веселые танцы, ответили на вопросы по сказкам об Айболите и Бармалее, — рассказали воспитатели.

А в конце пути ребята нашли «сокровища пиратов» — вкусный клад. (еп)