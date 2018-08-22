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Калининградцев просят помочь многодетной семье купить спецпитание для больного трёхлетнего сына
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Калининградцев просят помочь многодетной семье купить спецпитание для больного трёхлетнего сына 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Семья Конюховых из Советска просит помощи в покупке специализированного питания для одного из её шести детей. Информация размещена на сайте благотворительного центра «Верю в чудо».
Трёхлетнему Андрею поставили диагноз «фенилкетонурия». Ему необходимо соблюдать строгую низкобелковую диету.
"Мы приехали в Калининград и сдали генетический анализ. Нам озвучили диагноз Андрея и оставили одних в кабинете. В тот момент ситуация казалась мне катастрофической. По дороге в Советск наплакались. Потом ещё долго переживали, пока не смирились", — рассказывает мама мальчика.
При несоблюдении диеты в организме ребёнка накапливаются токсичные вещества, происходит тяжёлое поражение центральной нервной системы, что приводит к нарушению умственного развития. Специализированное питание Андрею жизненно необходимо. Однако государством оно не оплачивается, а запас на три месяца стоит 25 тысяч рублей. Для Конюховых, которые воспитывают шестерых детей, это неподъёмная сумма.
Оказать помощь мальчику можно на сайте центра «Верю в чудо».
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Женский форум
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