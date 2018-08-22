Калининградцев просят помочь многодетной семье купить спецпитание для больного трёхлетнего сына

Семья Конюховых из Советска просит помощи в покупке специализированного питания для одного из её шести детей. Информация размещена на сайте благотворительного центра «Верю в чудо».

Трёхлетнему Андрею поставили диагноз «фенилкетонурия». Ему необходимо соблюдать строгую низкобелковую диету.

"Мы приехали в Калининград и сдали генетический анализ. Нам озвучили диагноз Андрея и оставили одних в кабинете. В тот момент ситуация казалась мне катастрофической. По дороге в Советск наплакались. Потом ещё долго переживали, пока не смирились", — рассказывает мама мальчика.

При несоблюдении диеты в организме ребёнка накапливаются токсичные вещества, происходит тяжёлое поражение центральной нервной системы, что приводит к нарушению умственного развития. Специализированное питание Андрею жизненно необходимо. Однако государством оно не оплачивается, а запас на три месяца стоит 25 тысяч рублей. Для Конюховых, которые воспитывают шестерых детей, это неподъёмная сумма.

Оказать помощь мальчику можно на сайте центра «Верю в чудо».