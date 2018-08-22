Занятие по керамике в «Мамином садике» для детей 2-4 лет

Работа с глиной на занятиях, где малыши лепят и разыгрывают сказки; отпечатывают на глине различные предметы — пуговицы, ключи, листья растений, кружево; делают красивые тарелки с этими отпечатками (тут может понадобиться помощь мам); пробуют себя как в скульптуре, так и в рельефе; рисуют на глине картину специальными профессиональными (и при этом безопасными) красками и даже расписывают миску или чашку собственного изготовления.

С сентября занятия будут проходить по вторникам с 11:00 до 12:00 и по субботам с 10:00 до 11:00.

Последнее летнее занятие пройдет 26 августа с 11.00 до 12.00.