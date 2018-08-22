«После лагеря ребенка словно подменили»

Ребенок вернулся из летнего лагеря, и его словно подменили! Был спокойным, старательным, послушным — а там начал выпивать, курить, матом не то что ругается, просто говорит…

Подобные жалобы приходится все чаще слышать к концу летних каникул от родителей детей в возрасте от 12 и выше. У многих к стандартному комплекту добавляется еще и появление у чада сексуального опыта.

Почему это происходит, что делать родителям в таких случаях и как вести себя с ребенком, нам рассказала детский психолог и психотерапевт Елена Мошкова.

Складывается впечатление, что, как только дети оказываются вдали от дома, в условиях относительной свободы, милые ангелочки превращаются в настоящих демонов зла. Вот только некоторые из случаев, рассказанных родителями.

«Сыну 13 лет. Вернувшись из лагеря, первым делом потребовал деньги на сигареты. Заявил, что уже привык и бросить вредную привычку у него все равно не получится. На наше возмущение невозмутимо ответил, что в лагере курить им разрешали, причем прямо на территории, и только мы такие отсталые олухи со своими запретами…»

«Мой 14‑летний сын Саша рассказывал, что они бухали в корпусе каждый день — и вожатые не возражали. «Попробовали бы они возражать, — усмехнулся Саша, — мы б тогда вообще им устроили!» Что именно устроили, не пояснил. А еще рассказал про девочку, которая часто приносила им спиртное и объясняла, что его ей дают в соседнем поселке как плату за секс. Причем говорил об этом так, что матерных слов в его речи было больше, чем обычных».

«О своем первом сексуальном опыте дочь — ей 13 — сообщила мне сама. Мол, она договорилась с мальчиком, который ей понравился, что он придет к ним в палату глубокой ночью — так все и получилось. Их никто не поймал, хотя ее соседка проснулась и ворчала, что мешают спать. По словам дочери, так делали все. «Взрослые отрываются на отдыхе, а мы что, не люди? — сказала она. — Я же учусь нормально, какие ко мне претензии? Мне нужно расслабиться, что такого. Главное предохраняться, но это я делаю».

Психолог и сексолог Олег Шевченко говорит, что родителям, столкнувшимся с подобными откровениями, главное не впадать в крайности.

— Не надо читать мораль, кричать, ругаться, возмущаться, — говорит он. — С другой стороны, изображать из себя такого понимающего друга, который вполне одобряет похождения сына или дочки, тоже нельзя. Лучше всего выслушать ребенка и потом сказать что-то вроде: «Ну было и было. Но сейчас ты дома, и подобное поведение, подобные выражения у нас недопустимы».

Первый секс у подростков зачастую случается именно на летнем отдыхе. Важнейшую роль играет отсутствие родителей, которое снимает запреты, дает ощущение взрослости вдали от дома. И хотя в целом поведение подростка в лагере зависит в первую очередь от его воспитания и привычек, сформированных дома, нет никакой гарантии, что он не сорвется и не метнется в прямо противоположную сторону. Поэтому необходимо рассказывать ребенку о безопасном сексе уже лет в двенадцать. Это необязательно делать в качестве советов конкретно ему, чтоб не провоцировать, — можно просто рассказать абстрактно о том, как поступают другие, взрослые люди. Чтобы в случае возникновения соответствующей ситуации ребенок знал, как избежать возможных неприятных последствий.

Вообще, для детей лагерный отдых — это как для взрослых курортный роман, когда можно оторваться по полной. Но точно так же, как для большинства взрослых курортный роман заканчивается вместе с отпуском, для ребят их разгульная лагерная жизнь чаще всего прекращается с возвращением домой. Бить тревогу стоит лишь в тех случаях, когда и дома подросток продолжает сыпать матерными словами, норовит втихаря курить и выпивать. Тут многое зависит от личностных особенностей ребенка, от его прошлого опыта, психики и пр. В этом случае лучше обратиться за помощью к детскому или подростковому психологу.