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Наталья Водянова показала фото с сыном-подростком
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Наталья Водянова показала фото с сыном-подростком 

argumentiru.com 1 час назад
Супермодель Наталья Водянова — многодетная мама. Старшему ребенку знаменитой женщины — сыну Лукасу — в декабре текущего года исполнится семнадцать лет. На новом снимке звезда подиумов предстала рядом с ним. На фото, обнародованном в «Инстаграме» Водяновой, молодой человек и его мама предстали в машине для гольфа. На подростке — светлая футболка, синие брюки и кроссовки. Его мать предпочла более яркую гамму — спортивный верх цвета цикламен и голубые джинсы. У многих комментаторов изображение вызвало положительные эмоции: «Как будто два подростка сидят))) не перестаю восхищаться вами, Наташа (здесь и далее пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)», «Наташенька, как вы похожи, приятно смотреть на Вас», «Мило». Напомним, что Лукас, дочь Нева и сын Виктор родились в браке Водяновой с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. Во втором браке, с французским бизнесменом Антуаном Арно, родились младшие дети — сыновья Максим и Роман.
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 20 Авг 2018 в 10:04 PDT  Если вы не видите фото — воспользуйтесь ссылкой.
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