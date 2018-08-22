Наталья Водянова показала фото с сыном-подростком

Супермодель Наталья Водянова — многодетная мама. Старшему ребенку знаменитой женщины — сыну Лукасу — в декабре текущего года исполнится семнадцать лет. На новом снимке звезда подиумов предстала рядом с ним. На фото, обнародованном в «Инстаграме» Водяновой, молодой человек и его мама предстали в машине для гольфа. На подростке — светлая футболка, синие брюки и кроссовки. Его мать предпочла более яркую гамму — спортивный верх цвета цикламен и голубые джинсы. У многих комментаторов изображение вызвало положительные эмоции: «Как будто два подростка сидят))) не перестаю восхищаться вами, Наташа (здесь и далее пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)», «Наташенька, как вы похожи, приятно смотреть на Вас», «Мило». Напомним, что Лукас, дочь Нева и сын Виктор родились в браке Водяновой с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. Во втором браке, с французским бизнесменом Антуаном Арно , родились младшие дети — сыновья Максим и Роман.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 20 Авг 2018 в 10:04 PDT Если вы не видите фото — воспользуйтесь ссылкой.