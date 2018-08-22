Оставленный без присмотра 4-летний мальчик отравился химикатами в КБР 

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти ребёнка 2014 года рождения, который выпил отраву из пластиковой бутылки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кабардино-Балкарии.
21 августа мальчика привезли погостить к родственникам в селение Урух. Предоставленный сам себе ребёнок нашёл во дворе дома бутылку с раствором для опрыскивания деревьев и сделал несколько глотков.
Взрослые попытались спасти ребёнка, но им это не удалось, малыш скончался.
Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.