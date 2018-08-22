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Рубцова показала, как развлекается, пока ребенок гуляет
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Рубцова показала, как развлекается, пока ребенок гуляет 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
40-летняя актриса вновь шокировала подписчиков.
Пока дети лепят куличики и исследуют детские площадки, мамочки обычно сидят на лавках и обсуждают последние новости. Оказывается, можно совсем по-другому: актриса Валентина Рубцова показала, что детская площадка — не только для малышей, но и для их родителей.
И пока ее дочка гуляет, Валентина времени зря не теряет, а занимается спортом и делает растяжку:
«А как вы проводите время на детской площадке?» — спросила у подписчиков звезда, показав шпагат.
Но далеко не все оценили способности Валентины и даже начали упрекать:
«Скромнее надо быть», «Если честно, творческим кризисом попахивать начинает. Сплошные повторения пошли в тематике. Надо собраться, Валентина, вы же актриса, проявите свои лучшие качества!», «Нельзя так, Валь, там же дети, вдруг что увидят».
Но на сторону звезды встали спортивные поклонники:
«Если что-то дети и увидят, то только пример для подражания», «Какая вы умничка!», «Валюш, еще несколько твоих фото, и я сорвусь — займусь спортом».
Валентина постоянно вдохновляет своих подписчиков заниматься собой и показывает, что спорт помогает помолодеть на несколько десятков лет.
Валентина Рубцова: «Мой муж — мечта, таких больше нет»
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