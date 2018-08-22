Организатор концерта для особенных детей рассказал о «войне» с пенсионерами

Житель Великого Новгорода Станислав Тихонов рассказал «Ридусу» о причинах конфликта с соседями. Во дворе своего дома он организовал концерт для детей, но это не устроило местных пенсионеров, и они вызвали полицию.

Станислав живет на улице Новолучанской, воспитывает двоих детей, один из них — с расстройством аутистического спектра. Всего в доме десять детей, в том числе двое особенных. В сентябре прошлого года родители решили установить во дворе детскую площадку.

«Раньше здесь была детская площадка, но ее по настоянию председателя совета дома убрали. Мы решили установить качели и небольшую карусель, получили разрешение «Новгородоблэлектро» и «Новгородского водоканала», но старшая по дому оказалась против. Человек 20 лет домом руководил и считал все своей собственностью. Естественно, ей не понравилось, что вместо палисадника, который бабушки облюбовали под цветочки и свои посиделки, теперь будут качели-карусели. И конфликт принял затяжной характер», — объяснил Тихонов.

В администрации города родителям пообещали помочь, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Тихонов и группа активистов обратились к губернатору и в прокуратуру с жалобой о нарушении прав детей.

18 августа мужчина организовал во дворе концерт для детей «Крылатые качели», пригласил музыкантов и аниматоров. Но в разгар праздника приехали полицейские.

Полиция приезжала два раза. Первый раз наряд ППС подъехал, сотрудники посмотрели и уехали. Потом пришел участковый, опросил организаторов, то есть меня, не нашел никаких нарушений, и мы спокойно разошлись. Потом один из соседей сказал мне, что полицию вызывала старшая по дому, говорила, что во дворе толпа больных детей, — поделился житель Великого Новгорода.

В заявлении представители совета дома сообщили «о несанкционированном концерте-митинге в поддержку детей-аутистов».

«Закон «О собраниях, митингах и демонстрациях относится к политическим мероприятиям — пикетам, шествиям, — объяснил Станислав. — Мы просто позвали своих детей, провели прекрасный праздник».

«Вообще у семей с особенными детьми большая проблема с социальным принятием. Ребенок с расстройствами аутистического спектра внешне ничем не отличается от других детей, пока с ним не начнешь общаться. Например, такой ребенок может подойти к человеку, с которым разговаривает, и потрогать его за щеку. Он так контакт устанавливает. Не всем нравится такое нарушение личного пространства. Но когда людям объясняешь, они начинают нормально относиться. Ребенок может лечь на землю. Может начать махать руками, как бабочка. В семье с особенными детьми зона комфорта заканчивается за порогом квартиры. Но у нас с соседями сложились очень хорошие отношения. Очень много семей с детьми, мы общаемся, ходим друг к другу в гости», — добавил активист.

Сейчас родители ждут реакции городских властей. Они должны дать отмашку управляющей компании для установки детской площадки. Кроме того, активные жители дома обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении прав ребенка.