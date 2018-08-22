«У меня никогда не будет детей»: почему девушки Южной Кореи отказываются создавать семьи

Все больше южнокорейских женщин отказываются от брака, а зачастую даже не хотят вообще вступать в отношения с мужчинами и не планируют иметь детей. В стране с очень низкой рождаемостью, если что-то не изменится, это явление может вызвать сокращение населения. У таких женщин уже есть название — «сампо», что, собственно, и означает отказ от трех вещей: секса, брака и детей.

Источник: BBC «В моих планах нет места детям. Я не хочу испытывать физические страдания от родов. К тому же это может навредить моей карьере», — говорит 24-летняя Чан Юн-хва.

Юн-хва — художница, она рисует комиксы для различных веб-проектов. Из-за огромной конкуренции на рынке труда Южной Кореи работу получить трудно, поэтому девушка не готова упускать возможности.

«Вместо того чтобы становиться частью семьи, я хочу быть независимой, жить одна и добиваться своей мечты».

И Юн-хва — не единственная девушка, которая считает семью и карьеру взаимоисключающими понятиями. В стране существуют законы, которые должны предотвратить дискриминацию женщин из-за беременности или возраста. Но профсоюзы заявляют, что на практике это все не работает.

История Цой Мун-Чон, которая живет в пригороде Сеула, — яркое тому подтверждение. Когда она рассказала своему боссу, что ждет ребенка, его реакция потрясла девушку.

«Мой босс сказал: «Как только вы родите, ребенок станет вашим приоритетом, а компания займет второе место. Так вы сможете продолжать работать?» И он несколько раз повторил этот вопрос».

В то время Мун-Чон работала налоговым бухгалтером. Когда пришло самое напряженное время года, начальник стал нагружать ее работой. Когда девушка пожаловалась, босс заявил, что ей не хватает самоотверженности. В конце концов напряжение достигло предела.

«Он кричал на меня, а я сидела в кресле, от стресса меня начало трясти, я не могла открыть глаза. Мой сотрудник вызвал врача, и меня отвезли в больницу».

В больнице врачи сказали, что из-за стресса у нее появились признаки выкидыша. Но врачам удалось сохранить беременность. Когда Мун-Чон вернулась на работу, она почувствовала, что босс делает все, чтобы она уволилась. Мун-Чон говорит, что ее случай — не исключение, а, скорее, правило.

«Многие девушки переживают, когда узнают о беременности, и им нужно хорошенько подумать, прежде чем объявлять о своем положении. У многих людей из моего окружения нет детей даже в планах».

Принято считать, что культура тяжелого труда, длинного рабочего дня и самоотверженности в работе стала причиной трансформации Южной Кореи из развивающейся страны в одну из крупнейших в мире экономик. Но Юн-хва говорит, что роль женщин в этой трансформации часто игнорируют.

«Экономический успех Кореи во многом зависел от низкооплачиваемых рабочих на заводе, которые в основном были женщинами. И все домашние дела лежали на женщинах, чтобы мужчина мог полностью сосредоточиться на работе».

Теперь женщины все чаще занимают те рабочие места, которые ранее были только мужскими. Но, несмотря на быстрые социально-экономические изменения, отношение к полу меняется слишком медленно.

«В этой стране женщин воспринимают как болельщиц мужчин, — говорит Юн-хва. — Даже если у женщины есть работа, после замужества на нее полностью ложится опека над ребенком. Также она должна в случае чего заботиться о родственниках мужа».

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в среднем южнокорейский мужчина тратит 45 минут в день на неоплачиваемую работу, такую как уход за детьми. Женщины тратят на это в пять раз больше времени.

«Я не подхожу для такого рода вспомогательной роли. Я занята своей собственной жизнью», — говорит Юн-хва.

Дело не только в том, что девушка не заинтересована в браке. Ей вообще не нужны отношения с парнями. Одна из причин — боязнь стать жертвой порномести (когда обиженный партнер выкладывает в сеть интимное видео со своей второй половинкой). Вторая причина — домашнее насилие. Корейский институт криминологии опубликовал результаты опроса, согласно которому 80% опрошенных мужчин признались в том, что проявляли агрессию к партнеру. На вопрос о том, как мужчины относятся к женщинам в Южной Корее, Юн-хва отвечает: «Как к рабам».

Понятное дело, что в стране низкая рождаемость. Сейчас в Южной Корее самый низкий процент заключения браков: 5,5 браков на 1000 человек. В 1970 году этот показатель составлял 9,2 брака. А вне брака рождается очень мало детей.

Еще один фактор, который сдерживает людей от создания семей, — деньги. Хотя государственное образование и бесплатное, конкуренция в школах заставляет родителей оплачивать дополнительные занятия своим детям.

Все это стало причиной такого социального явления в стране, как поколение сампо. Само слово «сампо» обозначает отказ от трех вещей: отношений, брака и детей. Правда, Юн-хва говорит, что не может в полной мере отнести себя к сампо, потому что не знает, как все сложится в дальнейшей перспективе, и не полностью отказывается от идеи создать семью в будущем.

Контраст со старшим поколением корейцев поражает. Пожилые люди считают, что такие люди, как Юн-хва, слишком эгоистичны. У одной 60-летней женщины из Сеула три дочери, всем уже за сорок, но ни у одной нет детей.

«Я стараюсь прививать своим детям чувство патриотизма и долга перед страной. И конечно, я хочу, чтобы они передавали это дальше уже своим детям. Но они решили не делать этого. Нас очень беспокоит низкая рождаемость в стране».

Юн-хва и ее современники — дети глобализации. И никакие аргументы их не убеждают. Девушку не заботит тот факт, что если у женщин ее страны не будет детей, то культура Южной Кореи умрет. Юн-хва заявляет, что культура доминирования мужчин давно должна умереть.