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У Кейт Миддлтон и принца Уильяма отобрали детей
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У Кейт Миддлтон и принца Уильяма отобрали детей 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Члены британской королевской семьи должный в обыденной жизни руководствоваться правилами, которые на взгляд современного человека, и тем более не англичанина, кажутся устаревшими, а порой и вовсе абсурдными. Эти предписания сильно осложняют жизнь монаршим отпрыскам.
Как сообщает News.com.au Кейт Миддлтон и принц Уильям не являются законными представителями собственных детей. Все решения, касающиеся настоящего и будущего пятилетнего Джорджа, трехлетней Шарлотты и четырехмесячного Луи, принимает Елизавета II.
Королева выбирает в какую школу будут ходить ее правнуки, она занимается подбором нянь и гувернанток, отвечает за воспитание и образование, без ее официального согласия Кейт и Уильям не могут даже вывести детей за границу. Примечательно, что такая же учесть ждет будущих детей Меган Маркл и принца Гарри.
Закон, которому уже 300 лет, гласит, что официальным опекуном над маленькими принцами является лишь суверен — а именно королева Великобритании. В случае ее смерти законным представителем малышей до достижения ими совершеннолетия станет следующий монарх — сын Елизаветы Чарльз.
Это правило было установлено в 18 веке, когда на английском престоле сидел Георг I. У монарха были очень плохие отношения с сыном, поэтому он создал указ, который позволял передать трон внукам, в обход детей. Георг стал опекуном наследникам собственного сына. С тех пор закон ни разу не нарушался.
Елизавета II была официальным представителем Гарри и Уильяма. Когда их отец принц Чарльз хотел взять сыновей с собой в Шотландию ему пришлось попросить официальное разрешение на путешествие у королевы. Тогда Елизавета II пошла наследнику на встречу, однако, когда ее невестка Диана хотела вывезти мальчишек в Австралию, то получила решительный отказ.
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