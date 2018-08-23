У Кейт Миддлтон и принца Уильяма отобрали детей

Члены британской королевской семьи должный в обыденной жизни руководствоваться правилами, которые на взгляд современного человека, и тем более не англичанина, кажутся устаревшими, а порой и вовсе абсурдными. Эти предписания сильно осложняют жизнь монаршим отпрыскам.

Королева выбирает в какую школу будут ходить ее правнуки, она занимается подбором нянь и гувернанток, отвечает за воспитание и образование, без ее официального согласия Кейт и Уильям не могут даже вывести детей за границу. Примечательно, что такая же учесть ждет будущих детей Меган Маркл и принца Гарри

Закон, которому уже 300 лет, гласит, что официальным опекуном над маленькими принцами является лишь суверен — а именно королева Великобритании. В случае ее смерти законным представителем малышей до достижения ими совершеннолетия станет следующий монарх — сын Елизаветы Чарльз.

Это правило было установлено в 18 веке, когда на английском престоле сидел Георг I. У монарха были очень плохие отношения с сыном, поэтому он создал указ, который позволял передать трон внукам, в обход детей. Георг стал опекуном наследникам собственного сына. С тех пор закон ни разу не нарушался.