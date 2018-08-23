Ещё
В Петербурге крыса прогрызла дыру в полу и укусила спящего ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге крыса прогрызла дыру в полу и укусила спящего ребенка 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Василеостровском районе крыса укусила ребенка, попав в квартиру через дыру в полу, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел ночью в доме №13 по Карташихиной улице.
Маленькая девочка спала в своей кроватке, когда крыса прогрызла пол в комнате и напала, укусив ребенка за палец руки.
Девочку доставили в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова. Пострадавшая уже получила необходимую медицинскую помощь. За состоянием ее здоровья наблюдают врачи.
По словам местных жителей, они уже неоднократно подавали заявления в службы по уничтожению грызунов, но все запросы были проигнорированы.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Санкт-Петербурге нашли женщину, которая оставила малыша в подъезде В Кронштадте годовалый мальчик утонул в ванной В ДТП в Ленинградской области погиб водитель и 14-летний мальчик
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки4
Вредна ли микроволновка на самом деле8
Почему в Южной Корее отказываются от брака
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж11
«После лагеря ребенка словно подменили»73
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
18:25
Советские звезды, не родившие детей
Звёзды Дети
12:39
Опилки, навоз и мох. Из чего можно сделать самогон
Еда
09:48
Когда мы начнём есть искусственное мясо
Еда
03:10
Что вы не знали о главной блондинке Голливуда
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение