В Петербурге крыса прогрызла дыру в полу и укусила спящего ребенка

В Василеостровском районе крыса укусила ребенка, попав в квартиру через дыру в полу, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел ночью в доме №13 по Карташихиной улице.

Маленькая девочка спала в своей кроватке, когда крыса прогрызла пол в комнате и напала, укусив ребенка за палец руки.

Девочку доставили в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова. Пострадавшая уже получила необходимую медицинскую помощь. За состоянием ее здоровья наблюдают врачи.

По словам местных жителей, они уже неоднократно подавали заявления в службы по уничтожению грызунов, но все запросы были проигнорированы.