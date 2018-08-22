Эксперты заявили о необходимости пересмотреть форму работы органов опеки

МОСКВА, 22 августа. / ТАСС /. Каждая семья, усыновившая ребенка, нуждается в индивидуальном подходе со стороны органов опеки и попечительства, при этом саму форму работы органов опеки нужно пересмотреть. Такое мнение в среду выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала создание рабочей группы по совершенствованию системы органов опеки и попечительства, предложив на законодательном уровне установить критерии их эффективности.

Совета Федерации, Кроме того, сейчас в Минпросвещения идет работа над законопроектом, который, по словам главы министерства Ольги Васильевой, нацелен «на совершенствование системы подбора приемных родителей». Он будет включать в себя «ряд мер, нацеленных на защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». К работе над текстом привлечены представители профильных комитетов Госдумы МВД , СК и Генпрокуратуры

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко считает, что говорить об эффективности работы сотрудников органов опеки с каждой конкретной семьей трудно, поскольку не всегда понятно, что в конечном итоге будет оцениваться.

"Если за эффективность брать количество устроенных в семьи детей, то надо смотреть до конца эту цепочку, надо смотреть, чем закончится эта история. Один специалист может вложить очень много, и это будет энергоресурсная такая процедура: подобрать, найти и устроить ребенка. А дальше в этой семье может случиться трагедия, и как это оценить? Эффективна была работа или не эффективна?" — отметила Шевченко.

Она напомнила, что существует определенный стандарт, в котором прописаны квалификационные требования к сотрудникам опеки, который работает и достаточно эффективен. Поэтому вводить какие-то цифры в работу органов опеки и попечительства опасно, поскольку из-за этого может упасть их качество работы.

Поддержка семьи

По мнению международного эксперта по социальному сиротству Александра Гезалова, существующие стандарты органов опеки и попечительства должны обеспечивать не просто контроль семей, усыновивших ребенка, а создание дорожной карты семьи.

"На самом деле в Финляндии, Германии, в других странах уже давным-давно живут по дорожным картам, когда контролирующий работник, помогающий семье, смотрит динамику отклонений, плюсов минусов. А потом, если уж совсем плохо, выходит с каким-то предложением по помощи семье: либо устроить ребенка в родственную семью, но при этом семью никто не бросает. У нас сегодня семьей даже никто не занимается, сдали в детдом и забыли", — считает Гезалов.

Также органы опеки, по мнению собеседника агентства, по большому счету должны заниматься юридическим сопровождением и поддержкой семьи. «Это решение вопросов, связанных с льготами, с жильем, с детским отдыхом», — сказал Гезалов.

Новые инструменты

"Поскольку действительно есть случаи, есть проблемные случаи, трагедии в семьях, их количество, к сожалению, не уменьшается, то надо пересмотреть, возможно, инструменты работы самих органов опеки. Например, то самое психологические тестирование родителей. Надо идти от другого, эффективность здесь не совсем правильное слово. Здесь не столько за критериями надо бежать, сколько понять, выйти на открытый диалог, посмотрев и проанализировав, " — отметила Шевченко.

По ее словам, необходимо посмотреть, какие именно причины на данный конкретный момент не позволяют обеспечить гарантии и права ребенка.

"То, что эта история требует широкого обсуждения, — да. Но все-таки, если мы сейчас поставим вопрос об успешности или не успешности работы сотрудника, это не те самые стандартные KPI [Ключевые показатели эффективности], которые можно оценить в производстве. Брак или не брак, сколько выпустили продукции, какой объем и так далее. Это работа с семьей, это каждый раз очень индивидуально, очень тонко", — добавила Шевченко.